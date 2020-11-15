صندوق بيتكوين كاش الاستئماني من غرايسكيل يخسر ١,٦ مليون دولار من القيمة مع بدء الانقسام الكلي

تام شمس - الأحد 15 نوفمبر 2020 11:54 مساءً - انخفضت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق بيتكوين كاش التابع لشركة إدارة صناديق العملات المشفرة غرايسكيل إنفستمنت بمقدار ١,٦ مليون دولار بعد الإعلان عن الانقسام الكلي لأصل العملة المشفرة في ١٥ نوفمبر.

ووفقًا لبيانات من كوين دانس، انقسمت شبكة بيتكوين كاش (BCH) الآن إلى شبكتي بلوكشين. وفي الوقت الحالي، يبدو أن اتجاهات القائمين بالتعدين تفضل عقدة بيتكوين كاش التي يقودها المجتمع، أو BCHN. كان مجمع بورصة العملات المشفرة "باينانس" مسؤولًا عن كتلة التعدين ٦٦١٦٤٧ - آخر كتلة مشتركة قبل الانقسام.

وفي وقت كتابة المقالة، قام المعدّنون بتعدين ما يقرب من ٢٧ كتلة لـ BCHN ولا شيء في بيتكوين إيه بي سي أو BCHA.

منذ أن تم الإعلان عن إجراء الانقسام الكلي يوم ١٥ نوفمبر، كان مستخدمو العملات المشفرة يرسلون عمومًا المزيد من بيتكوين كاش من خلال البورصات، حيث قاموا بإيداع أكثر من ٣٠٠ مليون دولار من التوكنات في نوفمبر. وفي حين أن غرايسكيل قد أضافت على ما يبدو إلى ممتلكاتها من أسهم BCHG في ذلك الوقت، فقد انخفضت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة في بيتكوين كاش ترست. ووفقًا للتحديثات التي تم نشرها على حساب تويتر الخاص بمدير صندوق العملات المشفرة، كان لدى الشركة ٤٦,٨ مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق BCH يوم الجمعة، بانخفاض قدره ١,٦ مليون دولار منذ ٩ نوفمبر.

ظهر ناتج الانقسام الكلي BCHN ردًا على إعلان بيتكوين إيه بي سي بأنه سيقدم "قاعدة كوين بيز" جديدة تحول ٨٪ من مكافآت الكتلة إلى صندوق تطوير يسيطر عليه المطور الرئيسي لـ BCHA أماوري سيشيت. حيث أصر أنصار BCHN على أن القاعدة ليست ضرورية، مدعين أنهم يستطيعون تمويل بلوكتشين دون هذا التطوير أو ضريبة التعدين. أشارت هيمنة BCHN بالإضافة إلى دعم المجتمع إلى أن الانقسام الكلي سيظهر على أنه بلوكتشين المهيمن.

وفي حين شهد سعر بيتكوين كاش تقلبًا منذ الإعلان عن الانقسام لأول مرة، فقد ارتفع إلى أكثر من ٢٧٦ دولارًا في ٢٣ أكتوبر وكان يتحرك بشكل عام بين ممر سعر ٢٣٠ دولارًا إلى ٢٨٠ دولارًا منذ أن انخفض بأكثر من ٢٦٪ في أوائل سبتمبر. يتم تداول بيتكوين كاش حاليًا عند ٢٤٥,٨٧ دولارًا، بعد أن انخفض بنسبة ٤٪ في آخر ٢٤ ساعة، بينما تراجعت بيتكوين (BTC) إلى ما دون حاجز ١٦٠٠٠ دولار إلى ١٥٩٠٣ دولارات.