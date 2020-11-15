بيتكوين موفمنت تُطلق مجموعة من الملابس اليومية المدعومة من بلوكتشين بتصميم "زوبي"

تام شمس - الأحد 15 نوفمبر 2020 11:54 مساءً - يوم الجمعة، أطلق متجر بيتكوين موفمنت (BTCMVMNT) للبيع بالتجزئة على الإنترنت إصدارًا محدودًا من مجموعة ملابس الشارع التي تتميز بنظام "إثبات الأصالة" المدعوم من بلوكتشين.

وتتكون المجموعة المكونة من ٣٠٠ عنصر، والتي تم تصميمها بمدخلات من رائد الأعمال البريطاني ومغني الراب زوبي، ​​من ٥٠ سترة بقلنسوة و١٢٥ قبعة و١٢٥ تي شيرت وكلها تحمل شعار "٢١ مليون"، والتي تمثل الحد الأقصى من عملات بيتكوين التي يمكن تعدينها على الإطلاق.

تحتوي كل قطعة في المجموعة، والتي تحمل عنوان "Take the Power Back"، على شريحة اتصال قريبة المدى مرتبطة ببلوكتشين فيتشين. من خلال تطبيق الهاتف المحمول المقدم من بيتكوين موفمنت، يمكن للعملاء مسح ملصق مرفق بقطعة الثياب، وسيقوم التطبيق باسترداد معلومات المنتج من فيتشين في الوقت الفعلي.

وإذا كان المنتج أصليًا، فسيعرض التطبيق الرسالة "تم التحقق من صحة المنتج بنسبة ١٠٠٪". بالإضافة إلى ذلك، سيعرض التطبيق رقم الإصدار المحدد للملابس ومعرف المعاملة الفريد الذي يربطها ببلوكتشين.

علق مؤسس بيتكوين موفمنت، داريل كيلي، قائلًا: "أردت أن تكون مجموعتنا ذات الإصدار المحدود من بلوكتشين ممثلة حقًا لفلسفة بيتكوين. مع تجسيد السمات التي جعلتها مشوِّشة وناجحة وجذابة لمن يسعون إلى الحقيقة والشفافية. وتقنية بلوكتشين العامة الرائدة في الصناعة من فيتشين تناسب حركتنا تمامًا".

هذا التعاون ليس المثال الوحيد لأزياء الإصدار المحدود التي تعتمد على تقنية بلوكتشين لردع التقليد. ففي الآونة الأخيرة، بدأ صانعو الأزياء في جميع أنحاء العالم في اعتماد تقنية بلوكتشين في مجال سلاسل التوريد أو في مجال التحقق من أصالة المنتج.

في ٣ سبتمبر، أطلق دار الموضة "ألكسندر مكوين" علامة تجارية جديدة مدعومة بتقنية بلوكتشين تتيح للمصممين والمستهلكين تسجيل الملابس وتداولها بأمان.