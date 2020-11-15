واي إيرن فاينانس تقوم بإضفاء الطابع الرسمي على ميزانية العمليات مع ارتفاع توكن YFI

تام شمس - الأحد 15 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - بعد فترة تصويت مدتها ثلاثة أيام، وافق أعضاء الإدارة اللامركزية في واي إيرن فاينانس صباح اليوم على مقترح تحسين واي إيرن ٥٤ (YIP-٥٤)، مما يضفي الطابع الرسمي على ميزانية جارية للنفقات التشغيلية.

ويهدف مقترح تحسين واي إيرن-٥٤ إلى تحسين المقترحات السابقة، بما في ذلك مقترح تحسين واي إيرن-٣٦ ومقترح تحسين واي إيرن-٤١، والتي سمحت بالنفقات المتعلقة بالهاكاثون والمنح وعمليات التدقيق الأمني ​​ومكافآت الأخطاء ورواتب موظفي العمليات. وبموجب مقترح تحسين واي إيرن-٥٤، سيتمكن أعضاء المجتمع من تدقيق النفقات كل ثلاثة أشهر.

يضمن مقترح تحسين واي إيرن-٥٤ أيضًا بندًا يسمح لصندوق العمليات المشكل حديثًا "بإعادة شراء YFI أو الأصول الأخرى وفقًا لتقديره". ابتهج العديد من مستخدمي تويتر بالأخبار، وفسروها على أنها شيء جيد لتوكن YFI:

ركزت المقترحات الحديثة الأخرى أيضًا على تعزيز نظام واي إيرن البيئي وتحفيز مشاركة أوسع من أعضاء المجتمع.

أنشأ مقترح تحسين واي إيرن-٥٣ "yAcademy"، وهو برنامج يركز على تدقيق الأمان مصمم بغرض "جذب المواهب المتميزة والاحتفاظ بها"، وربما إنشاء خدمة تدقيق تحقق أرباحًا في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، زاد مقترح تحسين واي إيرن-٥٢ بشكل كبير من المكافآت للاستراتيجيين - مهندسو العقود الأذكياء الذين يطورون استراتيجيات تحمل العائد لخزائن واي إيرن.

يأتي نجاح الاقتراح الأخير وسط موجة قوية من توكنات YFI من واي إيرن - حتى بمعاييرها المتقلبة بشكل كبير.

منذ أدنى مستوى له في أوائل نوفمبر عند ٧٧٠٠ دولار، صعد YFI إلى أعلى مستوى بنحو ١٩٠٠٠ دولار، متسلقًا أكثر من ٢٠٠٪ كواحد من أفضل الشركات أداءً في مجال التمويل اللامركزي. ويتم تداوله حاليًا بسعر ١٨٢٦٦ دولارًا.

وبالمثل، بدأت القيمة الإجمالية المحبوسة في خزائن واي إيرن الحاملة للعائد في الارتفاع من أدنى مستوى لها في أكتوبر عند ٣٣٠ مليون دولار إلى أكثر من ٣٦٠ مليون دولار اليوم.

ووفقًا لبيانات الاتجاهات التي قدمتها ذا تاي، فإن اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي للأصل كانت تتحرك صعودًا أيضًا في الأسابيع الأخيرة، حتى مع تذبذب إجمالي حجم التغريدات، مما يشير إلى أن المستثمرين يميلون بشكل متزايد إلى YFI بغض النظر عن الضجيج المؤقت.

ومع ذلك، من المحتمل ألا تهم هذه المقاييس فريق YFI. حيث قال أحد كبار المطورين في أكتوبر: