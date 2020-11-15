إثيريسك تخطط لتقديم تأمين المحاصيل القائم على بلوكتشين للمزارعين الكينيين

تام شمس - الأحد 15 نوفمبر 2020 02:54 صباحاً - أعلن برنامج تشينلينك كوميونيتي غرانت اليوم عن تمويل تعاون تأميني منخفض التكلفة بين إثيريسك، وهو بروتوكول تأمين لامركزي، وACRE إفريقيا، وهي جهة إصدار تأمين صغير تركز على ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان على هذا الكوكب.

ووفقًا لإعلان من تشينلينك، يهدف المشروع إلى بناء منصة تأمين قائمة على بلوكتشين توفر تغطية ميسورة التكلفة لما يقرب من ٢٥٠٠٠٠ مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا، ومن المتوقع أن يتأثر الكثير منهم بشكل غير متناسب بتغير المناخ على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما ستوفر المنصة المخططة وثائق تأمين بأقساط سداد منخفضة تصل إلى ما يعادل ٥٠ سنتًا بالعملات المحلية.

وسيتم استخدام أموال المنحة لتمويل العديد من جوانب المشروع، مثل تطوير العقود الذكية، وبناء واجهة أمامية سهلة الاستخدام للمزارعين للتفاعل معها، والتكامل مع أنظمة الدفع المحلية، والعديد من التطورات التقنية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، سيخصص جزء من هذه المنحة لتمويل الدراسات المتعلقة باقتصاديات التأمين على المحاصيل الزراعية في العديد من البلدان الإفريقية، بهدف تحديد نماذج التغطية المستدامة لكل من شركات التأمين والمزارعين.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة ACRE إفريقيا، جورج كوريا: "نحن متحمسون لأن نكون قادرين على تعزيز عملنا مع المزارعين في شرق إفريقيا من خلال تلقي الدعم من خلال منحة مجتمع تشينلينك للمساعدة في بناء وتنفيذ نموذج أكثر موثوقية وفعالية من حيث التكلفة لتأمين المحاصيل بالتعاون مع إثيريسك".

يعد المشروع جزءًا من اتجاه أوسع للاهتمام المتزايد بتقنيات بلوكتشين المنتشرة في جميع أنحاء القارة الإفريقية. ففي وقت سابق من العام، أعلنت شركة تيلوكاندا لتكنولوجيا الطقس مفتوحة المصدر عن مشروع بلوكتشين لتتبع الطقس في غرب إفريقيا.