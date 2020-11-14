مطارٌ في نيويورك يختبر تطبيق قائم على بلوكتشين للتأكد من النظافة لمكافحة فيروس كورونا

تام شمس - السبت 14 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - مع التركيز على جائحة فيروس كورونا سريعة الانتشار، بدأ مطار ألباني في تجربة تطبيق "ويلنس تريس" لتتبع نظافة الأسطح والأشياء داخل المطار.

ويهدف التطبيق، الذي طورته شركة جنرال إلكتريك (GE) بالشراكة مع تي إي-فود ويوروفينز، إلى توفير تجربة سفر آمنة أثناء جائحة فيروس كورونا وبعدها. وقد تم إنشاؤه باستخدام بلوكتشين مايكروسوفت أزور.

يهدف التطبيق إلى تزويد المسافرين بمعلومات حول نظافة الأسطح قبل أن يلمسها المسافرون في الوقت الفعلي. وسيتمكن المسافرون من جمع هذه المعلومات عن طريق مسح ملصقات رموز QR المنتشرة في المطار وحوله باستخدام هواتفهم.

كما يوفر التطبيق للمسافرين إمكانية التعبير عن ملاحظاتهم الشخصية حول نظافة سطح معين.

ووفقًا لمطار ألباني، ستستمر التجربة لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيستخدم موظفو المطار التطبيق لتتبع بروتوكولات التنظيف للمناطق والأشياء الرئيسية داخل المطار وحوله. تم وضع أكثر من ٤٥ ملصق رمز QR شريطي في مناطق وعلى أشياء حول المطار.

حيث صرح فيليب كالديرون، الرئيس التنفيذي لهيئة مطار مقاطعة ألباني، قائلًا: "إن استخدام تطبيق ويلنس تريس المتطور من جنرال إلكتريك هو خطوة أولى رئيسية في جهودنا المشتركة لدمج الحلول الرقمية الجديدة لخلق سفر أكثر أمانًا في عالم ما بعد الجائحة."

اتجهت الحكومات الأخرى حول العالم أيضًا إلى تقنية بلوكتشين للمساعدة في مكافحة الفيروس.

ففي سنغافورة، وهي دولة مدينة نجحت إلى حد كبير في احتواء تفشي المرض، قامت شركة الاستثمار المملوكة للحكومة SGInnovate والشركة السنغافورية الناشئة أكريديفاي بشكل مشترك بتطوير جواز سفر صحي رقمي جديد يعمل بنظام بلوكتشين.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة بيرلين السنغافورية بتطوير تطبيق للهاتف المحمول قائم على بلوكتشين يسمى "ICC AOKpass"، والذي يسمح للمستخدمين بالتحقق من حالة كوفيد-١٩ الخاصة بهم على الفور.