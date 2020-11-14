حسابات Paypal الأمريكية يمكنها الأستفادة من خدمات التشفير

أعلن عملاق معالجة المدفوعات Paypal يوم الخميس أن جميع أصحاب حسابات Paypal المؤهلين في الولايات المتحدة يمكنهم الآن شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها مباشرةً باستخدام Paypal. تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان الشركة لدعم الأصول المشفرة في نهاية أكتوبر.

في 21 أكتوبر 2020 ، أعلنت شركة Paypal أنها ستدعم قريبًا عملات البيتكوين BTC، الإيثريوم وعملة البيتكوين كاش واللايتكوين. قالت الشركة إن عملاء Paypal سيكونون قادرين على شراء الأصول الرقمية المشفرة وبيعها والاحتفاظ بها على منصتها و من خلال منصتها.

في 2 نوفمبر 2020 ، ناقش دان شولمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Paypal ، دعم العملة المشفرة للشركة . كشف شولمان عن خطط لدعم Venmo وزيادة حدود شراء الأصول المشفرة إلى 15 ألف دولار.

وصفت بيانات Paypal الأولية أيضًا أنه في أوائل عام 2021 ، سيكون العملاء قادرين على استخدام أصول المشفرة مع شبكة التجار البالغ عددها 26 مليونًا.

بعد إعلان Paypal الأصلي ، انتقد عدد من مؤيدي العملات المشفرة الشركة لعدم سماحها بنقل الأصول الرقمية إلى محافظ خارجية. “لا يمكنك حاليًا إرسال الأصول المشفرة إلى العائلة أو الأصدقاء ، أو استخدام الأصول المشفرة للدفع مقابل السلع أو الخدمات ، أو سحب أصول المشفرة من مركز العملات المشفرة إلى محفظة خارجية للعملات المشفرة” ، وفقًا لشروط خدمة Paypal.

تؤكد شروط خدمة Paypal أيضًا: “شراء الأصول المشفرة وبيعها أمر محفوف بالمخاطر بطبيعته” والأصول المشفرة “غير مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC)”. Advertisements

بدأ موضوع دخول Paypal إلى مساحة الأصول المشفرة مرة أخرى يوم الخميس عندما اكتشف عدد من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة أن قائمة الانتظار قد انتهت.

أعلنت الشركة يوم الخميس 12 نوفمبر 2020: “يسعدنا أن نعلن أن جميع أصحاب حسابات Paypal المؤهلين في الولايات المتحدة يمكنهم الآن شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها مباشرةً مع Paypal”.

بعد أن كشف دان شولمان ، الرئيس التنفيذي لشركة Paypal ، عن زيادة حدود الشراء إلى 15 ألف دولار الأسبوع الماضي ، رفعت الشركة يوم الخميس الحد مرة أخرى إلى 20 ألف دولار. و قال “نظرًا للطلب الأولي من عملائنا ، قمنا أيضًا بزيادة حد الشراء الأسبوعي للعملات المشفرة من 10 آلاف دولار في الأسبوع إلى 20 ألف دولار في الأسبوع”.

قام عدد من مستخدمي Twitter بالتغريد حول تلقي رسالة من Paypal صباح الخميس تفيد بأن خدمات التشفير من Paypal متاحة الآن لجميع عملاء الولايات المتحدة.