ما هي تجمعات التعدين Mining pools و كيف تعمل ؟ هو ما سنشرحه في هذا المقال، إذ تتألف تجمعات التعدين Mining pools من مجموعة من المعدنين الذين جمعوا مواردهم معًا من أجل تعدين عملة رقمية مشفرة معينة. كلما ازدادت صعوبة تعدين عملة رقمية مشفرة ، الا و كانت الطاقة الحسابية اللازمة للتعدين اكبر . هذه الزيادة في القوة الحسابية يمكن أن تكون غالية جدا في الغالب على المعدنين الفرديين ، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تكاليف طاقة أعلى ، أو متطلبات أجهزة أكثر تخصصًا. ولذلك ، يقوم المعدنين بتشكيل مجموعات من أجل الحد بشكل أفضل من تكلفة نشاط التعدين .

مع التعدين ، من المهم فهم مختلف أنواع الكتل بسبب التأثير الذي يمكن أن تحدثه على دخلك المتوقع . تقدم هذه المقالة نظرة شاملة حول تجمعات التعدين .

تجمعات التعدين المتعدد Multipools

على الرغم من وجود التجمعات أحادية التعدين التي تعدن عملة رقمية مشفرة معينة فقط ، إلا أن Multipools تسمح للمستخدم بالتبديل المستمر بين عملة و اخرى اعتمادا على ربحية العملة في أي وقت . من أجل تحديد أكثر العملات ربحية في وقت محدد ، تأخذ Multipools في عين الاعتبار :

صعوبة تعدين العملة

سعر الصرف بين العملات

وقت توليد الكتلة

معدل التجزئة

تعد Multipools مفيدة بشكل لا يصدق إذا كان المستخدم غير متأكد من العملة المراد تعدينها مع اختلاف الوقت . ومع ذلك ، لأنه يتم تبادُل عملة التشفير التي يتم تعدينها ، على الفور ، لعملة أخرى ، يمكن أن ينتهي سعر العملة الرقمية المشفرة بالانحدار قليلاً.

مكافآت تجمعات التعدين Mining pools

هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن أن يشارك فيها تجمع التعدين المكافأة بمجرد أن يتم إضافة كتلة بنجاح إلى البلوكشين . في ما يلي امثلة علی هياكل مكافآت تجمعات التعدين :

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الدفع لكل سهم (PPS) : كواحد من أبسط هياكل مكافآت تجمعات التعدين ، يقدم منهج PPS دفعة فورية لكل حصة من حل لغز التشفير . يتم تقديم الدفع من الرصيد الموجود في تجمع التعدين .

الدفع الكامل للسهم (FPPS) : بالإضافة إلى الاستفادة من مكافآت الكتل ، يسمح نهج FPPS للمعدنين الاستفادة من رسوم المعاملات . يتم احتساب رسوم المعاملة على فترة معينة ، وتضاف إلى مكافأة الكتل ، ثم يتم توزيعها على المعدنين وفقًا لنموذج PPS الموضح أعلاه.

ايجابيات و سلبيات تجمعات تجمعات التعدين Mining pools

في الختام ، فإن تجمعات التعدين لها مزاياها وعيوبها. من المزايا القليلة التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كنت ستدخل إلى تجمع التعدين ، ما يلي :

دخل أكثر استقرارا

احتمالية انخفاض تكاليف التعدين

القدرة على توليد دخل أعلى

في المقابل ، تشمل عيوب تجمعات التعدين :

قد تعاني تجمعات التعدين من العوائق

يجب مشاركة المكافآت جماعة

هيكل مكافأة مربك

من المهم أن نفهم ما هو تجمعات التعدين Mining pools قبل اتخاذ قرار بالتعامل مع واحد . تم تصميم هذه المقالة لتمنحك رؤية متعمقة حول تجمعات التعدين .