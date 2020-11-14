مدير الأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: ينبغي أن تكون الخصوصية في صميم العملات الرقمية للبنك المركزي

تام شمس - السبت 14 نوفمبر 2020 12:53 صباحاً - يعتقد روبرت بينش، مدير الأبحاث في بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، أن الخصوصية يجب أن تكون محور التركيز أثناء إنشاء النقود الرقمية، وليس فكرة لاحقة.

حيث قال بينش خلال جلسة لجنة غرفة التجارة الرقمية يوم الجمعة إن "الخصوصية هي مسألة تعلمنا أنها بالغة الأهمية من منظور تقني":

"أحد ما تعلمناه هو أنه يجب النظر في مسائل الخصوصية والهوية في المرحلة الأولى من الهندسة المعمارية. ويعتبر جعل الخصوصية أو الهوية عملية مخصصة دون المستوى الأمثل من منظور الخصوصية أو الهوية، والأهم من ذلك من منظور الأمان".

غالبًا ما يعني العالم الرقمي إلى حد كبير خصوصية أقل. والمال ليس استثناء. في الوقت الذي تتطلع فيه البلدان إلى العملات الرقمية للبنوك المركزية، فإن المدفوعات تكون أقل خصوصية من المعاملات النقدية التقليدية. ومع ذلك، قد تمنح العملات الرقمية للبنك المركزي الخصوصية للمستخدمين وقد لا تمنحها.

حيث قال بينش عن الخصوصية: "إنه أمر سيحتاج صانعو السياسة إلى التفكير فيه مبكرًا". "عندما تضيفه لاحقًا، فإنه لا يعمل كذلك."

أجابت تعليقات بينش على سؤال من مدير جلسة النقاش والرئيس السابق للجنة تجارة السلع الآجلة الأمريكية كريس جيانكارلو، الذي سأل عن اعتبارات الخصوصية عندما يتعلق الأمر بالعملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي، بالإضافة إلى الأموال الرقمية الأخرى.

وفي المناقشة، نظر المؤسس المشارك لتيثر (USDT) كريغ سيلارز إلى النقد المادي كمعيار للخصوصية الضرورية في العالم الرقمي. حيث قال: "إن لديها ميزات معينة غير قابلة للإزالة: قابلية الاستبدال والخصوصية وإخفاء الهوية على مستوى من نظير إلى نظير..

"ينبغي أن نحول سؤالنا إلى هذا: إذا كانت لدينا التكنولوجيا للحفاظ على تلك الميزات الدقيقة للدولار الورقي، فلماذا يجب أن نقبل الدولارات الرقمية مع قدر أقل من الحريات؟ أنا أزعم أنه لا ينبغي لنا ولا يجب علينا ذلك".

كذلك قال سيلارز إن الولايات المتحدة لديها "مجال مفتوح" في المستقبل فيما يتعلق ببناء عملات تجارية خاصة وشبيهة بالعملة النقدية، على عكس هيكل "الحديقة المسورة" المستخدم في مساعي العملات الرقمية للبنوك المركزية في البلدان المنافسة.

على عكس هذا الشعور المؤيد للخصوصية، استأجرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية مؤخرًا شركتين لتحليل العملات الرقمية لكسر تقنية الخصوصية وراء أصل مونيرو (XMR) الذي يركز على إخفاء الهوية.