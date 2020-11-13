سي زي: متداولو باينانس يجدوا طرقًا "ذكية" للتحايل على الحظر الأمريكي

تام شمس - الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - يقول مؤسس باينانس والرئيس التنفيذي تشانغ بينغ زاو، أو سي زي، إنه يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنع المتداولين الأمريكيين "الأذكياء" من الوصول بشكل غير قانوني إلى البورصة العالمية.

ففي مقابلة مع بلومبرغ، قال سي زي إنه يجب أن تكون بورصته "أكثر ذكاءً بشأن الطريقة التي نمنع بها" المتداولين الأمريكيين من الوصول إلى المنصة. وأوضح قائلًا:

"في الأساس، نحاول باستمرار تحسين عمليات الحظر لدينا. ففي بعض الأحيان، هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يريدون التحايل على الحظر لدينا وما زالوا يستخدمون المنصة وعلينا التوصل إلى طريقة أكثر ذكاءً لحماية ذلك وعندما نفعل ذلك، فإننا نحظرهم".

توقفت باينانس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث الحجم، عن خدمة المتداولين الأمريكيين في سبتمبر ٢٠١٩ بسبب المخاطر التنظيمية. وستطلق البورصة لاحقًا باينانس.يو إس بالشراكة مع BAM Trading Services، والتي تمت الموافقة عليها من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية لخدمة العملاء الأمريكيين.

كررت سي زي لبلومبرغ يوم الجمعة أن باينانس.يو إس هي كيان منفصل يرخص التكنولوجيا من باينانس ويتلقى دعم العلامة التجارية من البورصة في مالطا.

ويُقال إن أحجام التداول على باينانس.يو إس هي جزء ضئيل فقط من حجم التداول اليومي في منصة باينانس الرئيسية. ومع ذلك، فإن الأحجام المبلغ عنها غالبًا ما تكون مضخمة ولا تمثل نشاط تداول فعليًا. حسبما أفاد كوينتيليغراف، تواصل البورصات الكبيرة الإعلان عن أحجام وهمية.

وقد كافحت العديد من بورصات العملات المشفرة لكسب موطئ قدم في الولايات المتحدة بشأن النهج القانوني غير المتسق للدولة تجاه الأصول الرقمية. في الشهر الماضي فقط، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، دعوى إنفاذ مدنية ضد تبادل المشتقات بيتميكس لتشغيل وساطة غير مسجلة.

في الوقت نفسه، تسعى وزارة العدل إلى فرض عقوبات جنائية على الفريق التنفيذي لشركة بيتميكس بسبب تسهيل البورصة لغسيل الأموال من وإلى الولايات المتحدة.

ردًا على ذلك، أعلنت البورصة عن تدابير جديدة لمكافحة غسل الأموال ومراقبة التجارة لاستبعاد الجهات السيئة.