رئيس بنك التسويات الدولية يقول إن النقد المادي لا يزال مهمًا، حتى لو انتشرت العملات الرقمية للبنوك المركزية

تام شمس - الجمعة 13 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - نظرًا لأن العديد من البلدان في جميع المجالات تتعامل مع مشاعرها بشأن العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs)، يعتقد بينوا كوريه من بنك التسويات الدولية أن النقد المادي سيحتفظ بأهميته. ترأس كوريه جناح الابتكار في بنك التسويات الدولية، وشغل سابقًا منصبًا في البنك المركزي الأوروبي في مجلسه التنفيذي.

حيث قال كوريه في مقابلة يوم الخميس إنه "في منطقة اليورو، على عكس السويد أو الصين، لا يزال الطلب على الأوراق النقدية قويًا". "دورهم آخذ في التراجع كوسيلة للدفع، لكنهم يظلون وسيلة للادخار". وأضاف:

"لا أحد يريد إجبار المستهلكين على اختيار طرق الدفع الخاصة بهم. إن التنوع شيء جيد وهو يعزز الابتكار. والهدف هو تقديم خيار، مما يعني السماح للمستهلكين بمواصلة الدفع بالعملة الصادرة عن البنك المركزي".

عبرت كوريه عن العديد من النقاط على مشهد العملة الرقمية للبنك المركزي على مستوى العالم. ووصف الابتكار بأنه جزء طبيعي من النمو، مشيرًا إلى المواقف المتغيرة للدول الأخرى ووتيرتها تجاه العملات الرقمية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى ليبرا على فيسبوك.

الصين، على وجه الخصوص، شقت طريقها في سباق العملة الرقمية للبنك المركزي، بينما اتخذت الولايات المتحدة نهج الانتظار والترقب.

تمتلك العملات الرقمية للبنوك المركزية إمكانية إزالة النقد المادي تمامًا - نتيجة إيجابية أو سلبية، اعتمادًا على وجهة نظر الفرد. واعتمادًا على البلد، تعمل بعض المناطق، مثل الولايات المتحدة، بشكل رقمي بالفعل. يمكن أن تعني العملة الرقمية للبنك المركزي توفير حل قائم على بلوكتشين. وقد تشمل أيضًا التعامل المصرفي مع الاحتياطي الفيدرالي بدلًا من البنوك التجارية، بناءً على المسار الذي تسلكه الولايات المتحدة.

"إن العملة الرقمية للبنك المركزي هي ببساطة المكافئ الرقمي للعملات والأوراق النقدية - وهي العملة الأكثر أمانًا التي تصدرها مؤسسة عامة"، حسب تعبير كوريه، مضيفًا:

"في المستقبل، ستكون قادرًا على دفع ثمن قهوتك بطرق مختلفة: باستخدام الأوراق النقدية والعملات بلطبع، والتي ستظل متاحة طالما لزم الأمر، ولكن أيضًا باستخدام البطاقات المصرفية، والعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي، وأنظمة الدفع مثل أبل باي أو باي بال أو - عند اتخاذ قرار بشأن إطار تنظيمي مناسب - باستخدام ليبرا".

حتى أن كوريه ذكر بيتكوين (BTC) كطريقة دفع قابلة للتطبيق: "إذا كنت تريد الدفع بعملة بيتكوين، فلماذا لا، إذا كنت أنت والمتداول تفهمان وتتحملان المخاطر المرتبطة بهذا العملات المشفرة النشطة".

يحمل النقد المادي خصائص مهمة ربما لا تتوفر في عملات البنوك المركزية الرقمية، مثل التوافر أثناء انقطاع التيار الكهربائي.