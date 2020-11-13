منصة تداول الأصول الرقمية Nord FX بأمان و حرية

حينما يتعلق الأمر بالتداول الرقمي في الأصول الرقمية أو العقود الأجلة تداول عقود الفروقات، أو العملات المشفرة كالبيتكوين، الايثريوم أو أي عملة مشفرة أخرى تحتاج الى منصة امنة، قوية و لها سمعة جيدة في السوق، و هنا تكمن مهمتنا و هي شرح كل المنصات الممكنة عبر الإنترنت من أجل التداول، و في هذا الموضوع ستجدون شرح كامل لمنصة التداول NordFX.

شركة Nord FX التي تأسست عام 2008 تقدم مجموعة كاملة من الخدمات للتداول في العملات الأجنبية، الذهب، الفضة، العملات المشفرة، النفط،الأسهم، مؤشرات الأسهم الأساسية مثل ناسداك وداو جونز ونيكي وما إلى ذلك، وكذلك الخيارات الثنائية (Binary Options).

منصة NordFX توفر التداول بالرافعة المالية على مجموعة قيمة من الأصول. يتم ذلك من خلال حسابات التداول عبر الإنترنت المضمون و الامن.

تأسست شركة NordFX في عام 2008 وهي مملوكة لشركة NFX Capital Vu Inc. التي يوجد مقرها والمسجلة في فانواتو. أيضا NordFX علامة تجارية تابعة لشركة مقرها قبرص تسمى NFX Capital CY Ltd. تسمح هذه الشركة ل NordFX ببيع خدماتها في أوروبا وعنوانها هو 14 Louki ، شارع Akrita ، Ayias Zonis ، 3030 ، Limassol.

بصفة NordFX وسيط تداول الهامش ، تمنح متداوليها القدرة على تداول العملات الأجنبية والأسهم والمعادن والعملات المشفرة برافعة مالية تصل إلى 1 على 1000.

منذ تأسيس NordFX ،تطورت الشركة بشكل كبير. هناك 1.2 مليون حساب تم إنشاؤها في جميع أنحاء العالم وتم توسيعها لتشمل ما يقرب من 200 دولة مختلفة منها كل الدول العربية تقريبا. لقد قاموا بترجمة موقع الويب الخاص بهم إلى أكثر من 10 لغات مختلفة.

تقدم شركة Nord FX أنواعا متعددة من الخدمات الرئيسية والمتوفرة في الأسواق المالية مثل عقود أزواج العملات (Currencies)، الأسهم (Stocks)، السلع (Commodities) ، المؤشرات (Indices) و كذلك العملات المشفرة (Crypto Currencies) لتلبية كافة طموحات المتداولين.

يوفر الوسيط NordFX أيضًا الوصول إلى صناديق الاستثمار وهي طريقة للمتداولين للوصول إلى خدمات إدارة الأصول الاحترافية. يوفر الوسيط حاليًا الوصول إلى ثلاثة صناديق استثمار مختلفة تسمى Pro-Industry Fund و Pro-Tech Fund و Pro-Expert Fund ، كما هو موضح في الصورة:

نالت شركة NordFX عدة جوائز عالمية يمكن الإشارة إلی بعضها أدناه:

جائزة الاتحاد العالمي للأعمال

جائزة BIZZ لتميز الأعمال

جائزة IAIR لأفضل وسيط

جائزة أفضل وسيط فوركس

جائزة أفضل وسيط من حيث تنفيذ أوامر التداول

جائزة أفضل وسيط فوركس في العالم

يمكن الاطلاع على كل الجوائز التي حصل عليها الوسيط عبر الرابط التالي : Our awards

هل منصة NordFX سهل الوصول اليها و التداول فيها

شركة NordFX لديها منصة للتداول عبر متصفحات الويب إذ تحظى بتصميم ذي الجاذبية عالية، حيث تقدم باقة شاملة من أصول التداول التي يجدها المتداول متاكة كل يوم 24 ساعة على 24 وطيلة أيام الأسبوع.

أيضا شركة NordFX يمكن الوصول الى الأصول المتداولة عبر تطبيقات المنصة عبر الهواتف الذكية التي تتمتع بنظام التشغيل آي فون (IOS) أو نظام أندرويد (Android)، حيث أن أدوات التداول المتطورة تجعل المتداولين قادرين على القيام بإبرام الصفقات المطلوبة بشكل سهل و آمن و يمكن الوصول إليها في أي وقت و من أي مكان.

يتوفر دعم عملاء الشركة بـ 14 لغة. يتوفر إيداع وسحب الأموال بعدة طرق بما في ذلك جميع أنظمة الدفع الأكثر شهرة في العالم. في حالة وجود أي مشكلة من جانب العميل ، فإن إدارة الشؤون المالية في NordFX تعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بإيداع الأموال وسحبها بسرعة ودون تأخير.

أمان منصة NordFX

ربما يكون هذا هو السؤال الأكثر أهمية الذي يمكن لأي متداول طرحه.

هناك عدد من الأشياء التي ننظر إليها عند تحديد مدى أمان الوسيط. وتشمل هذه التراخيص التنظيمية وكذلك البروتوكولات الداخلية.

تمتلك شركة NordFX ترخيصين تنظيمين. لديهم ترخيص صادر عن هيئة فانواتو التنظيمية لـ NFX Capital Vu بالإضافة إلى ترخيص CySec لـ NFX Capital CY.

هناك عدد من وسائل الحماية الأخرى التي تضمنها NordFX داخليًا للمساعدة في حماية عملائها.

على سبيل المثال ، يديرون حساب مصرفي منفصل. هذا يعني أنهم يحتفظون بجميع أموال عملائهم في حساب بنكي منفصل عن الحسابات المصرفية للوسيط الرئيسي – مما يضمن حماية أموالك أثناء التصفية.

لديهم أيضًا نظام إدارة مخاطر متقدمًا قادرًا على توفير حماية من الرصيد السالب. هذا يعني أنه بغض النظر عن المدى الذي يتحرك فيه المركز ضدك ، فسيتم حمايته من الانخفاض إلى ما دون الصفر.

أخيرًا ، هناك جميع وسائل الحماية للمعلومات الشخصية القياسية التي تتوقعها من معظم مواقع الويب التي تتعامل مع المعلومات الحساسة. يتم تشفير جميع الاتصالات حيث يتم إرسالها إلى الخوادم، بمعنى أن كل المعلومات تكون مشفرة.

حسابات التداول في منصة NordFX

منصة NordFX تقدم لكم 4 أنواع من الحسابات التي يمكن أن تبدأ التداول فيها بشكل فوري، و الحد الادنى للايداع يبدأ من 10 دولارات.

نوع الحساب الأول يسمى Fix

يُستخدم حساب Fix للتداول في مجموعة واسعة من أدوات التداول بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية والعملات الرقمية والذهب والفضة.

إن رفع كريدت اسبريد يصل إلى 1: 1000 يجعل من الممكن لك تحقيق أرباح كبيرة باستخدام رأس مال ابتدائي قليل. هذا الحساب هو الأمثل للتداول المستقر، بما في ذلك التداول مع المستشارين الخبراء.

نوع الحساب الثاني يسمى Pro

حساب Pro يقدم كل من المبتدئين والتجار ذوي الخبرة انه أفضل شروط التداول ومجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك العملات المشفرة.

نوع الحساب الثالث يسمى Zero

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نوع الحساب الرابع يسمى Stocks

حساب للتداول في أسهم الشركات المتاحة على المنصة، الحساب يوقر كل العديد من أسهم الشركات المعروفة عالميا، و التداول يبدأ من يوم الاثنين وينتهي يوم الجمعة.

الأصول و الرافعة المالية

هناك مجموعة كبيرة جدًا من الأصول المتاحة في NordFX. لديهم مؤشرات النفط والفوركس والمعادن والأسهم والعملات المشفرة.

تعتمد الأصول الدقيقة التي ستتمكن من تداولها على نوع الحساب الذي تقوم بإعداده بالإضافة إلى النظام الأساسي الذي ستقوم بالتداول عليه.

هناك ما بين 20 إلى 30 زوجًا مختلفًا من أزواج العملات الأجنبية يمكن تداولها. يمكنك أيضًا تداول الذهب و الفضة من مجمع السلع.

توفر الشركة باقة متنوعة ومربحة من أنواع الخيارات الثنائية الرئيسية من أجل تلبية كافة تطلعات المتداولين مثل أسلوب الخيارات (Binary)، اللمسة الواحدة (One Touch)، أسلوب الستين ثانية (60 Seconds)، خيارات الزوج (Pairs)، خيارات العقود المبرمة على المدى البعيد (Long Term) وكذلك السلم (Ladder).

بالنسبة لعشاق العملات المشفرة ، هناك مجموعة مهمة من العملات المشفرة التي يمكن تداولها. يتراوح ذلك من 15 إلى 17 عملة مشفرة حسب نوع النظام الأساسي. يتضمن ذلك معظم العملات التي قد ترغب في تداولها مثل Bitcoin و Ripple و ZCash و Monero وما إلى ذلك. الشيء الفريد الذي تمتلكه شركة NordFX هو عقود الفروقات لسلة التشفير.

هذا يعني أنه يمكنك بسهولة تداول أفضل 10 عملات رقمية أو أفضل 14 عملة مشفرة في وقت واحد. كما أنه يؤدي إلى تنويع أفضل من منظور إدارة المخاطر.

أما بخصوص الرافعة المالية التي يمكن الحصول على عليها في NordFX تعتمد على نوع الحساب الذي تمتلكه وكذلك الأصل الذي تتداوله.

يصل الحد الأقصى للرافعة المالية على أزواج العملات الأجنبية الخاصة بهم إلى 1000: 1. هذا في الواقع مرتفع للغاية ولم نر الكثير من الوسطاء يقدمون مثل هذه الرافعة المالية.

الإيداع و السحب عبر منصة NordFX

شركة NordFX توفر العديد من وسائل الايداع و السحب، التي تسهل عليك عملية إيداع الأموال من أجل بدأ التداول، و سحب الأرباح.

الشركة توفر 3 أنظمة للسحب والإيداع

عبر تحويل بنكي

عبر بطاقات بنكية

عبر أنظمة الدفع عبر الإنترنت

و كل تلك الأنظمة تخضع لبعض الرسوم التي قد تتحملها. هذا يعتمد على الطريقة التي ستستخدمها لتمويل حسابك. فيما يلي بعض الرسوم:

الأيداع

السحب

المزيد من المعلومات عن السحب و الإيداع عبر : https://ae.nordfx.com

الحساب التجريبي لشركة NordFX

لماذا تخاطر بأموالك في حساب حقيقي في البداية عندما يكون لديك حق الوصول إلى حساب تجريبي كامل بدون التزام؟

تقدم NordFX لمتداوليها الاستخدام المجاني للحساب التجريبي على أي من المنصات المدرجة أدناه. قد تكون هذه طريقة رائعة لاختبار النظام الأساسي بطريقة غير مهددة دون المخاطرة بأموالك.

إذا كنت ترغب في إنشاء حساب تجريبي ، فستحتاج إلى التسجيل في NordFX. إنهم بحاجة إلى معلومات الاتصال الخاصة بك بالإضافة إلى بريد إلكتروني لإرسال تفاصيل تسجيل الدخول إليك. سيقومون بتعبئة حسابك بأموال تجريبية “وهمية” والتي من شأنها أن تسمح لك بممارسة استراتيجياتك.

فتح حساب حقيقي لتداول العملات المشفرة

كان هذا شرح عن منصة NordFX كاملة وما يمكن أن تقدمه لكم كمتداولين في العديد من الأصول، و بما أن تخصصا هو العملات المشفرة و الأصول المشفرة، سنشرح لكم الآن كيفية إنشاء حساب عبر منصة NordFX لبدء تداول العملات المشفرة عبر المنصة .

ما عليك هو إتباع الرابط التالي : https://ae.nordfx.com

بكل سهولة أملأ المعلومات التالية الخاصة بك :

ستنتقل الى صفحة إكمال التسجيل و حاول ملأ كل المعلومات المطلوبة، و اختر نوع الحساب كما شرحنا في الأعلى.

ملاحظة إن قمت باختيار عملة الحساب غير الدولار، سيقوم الموقع بطلب نقلك الى رابط nordfx.io التابع لشركة NordFX و الذي هو موقع مختص بحسابات العملات المشفرة.

إن كنت متداول بين العملات المشفرة و الأصول الأخرى، و الفوركس، وعقود الفروقات، فشركة NordFX قد تكون الإختيار الأنجح لإدارة تداولاتك، بشكل آمن.