أكبر بنك في بيلاروسيا يُطلق خدمة لتبادل العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:57 مساءً - يقال إن بيلاروسبنك، أكبر مؤسسة مالية في بيلاروسيا، تطلق خدمة لتبادل العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير صدر يوم ١٢ نوفمبر عن وكالة الأنباء المحلية برايم بريس، فإن بيلاروسبنك تطرح خدمة تتيح للمستخدمين تبادل العملات المشفرة باستخدام بطاقة دفع فيزا. وحسبما ورد، تتيح الخدمة الجديدة تداول العملات المشفرة مقابل العملات الورقية مثل الروبل البيلاروسي وكذلك الدولار الأمريكي واليورو.

وقد ورد أن المديرين التنفيذيين في بيلاروسبنك قالوا إن إطلاق خدمة العملات المشفرة الجديدة يتماشى مع برنامج التحول الرقمي للشركة الذي تم الإعلان عنه قبل بضع سنوات.

كما يقال إن الخدمة الجديدة متاحة لمواطني بيلاروسيا وروسيا. يخطط البنك أيضًا لتوسيع قائمة البلدان التي تدعم الخدمة بالإضافة إلى قائمة العملات المشفرة المدعومة في المستقبل القريب، حسبما يشير التقرير.

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ووفقًا للتقرير، فإن الميزة الجديدة هي نتيجة شراكة بيلاروسبنك مع مشغل دفع العملات المشفرة المحلي "وايتبيرد". وقبل تقديم الخدمة الجديدة، ورد أن الشركتين قد دخلتا في شراكة لاستكشاف صناعة العملات المشفرة بشكل مشترك في عام ٢٠١٨.

يبدو أن بيلاروسبنك هو واحد من أوائل البنوك في بيلاروسيا التي تروج لخدمة العملات المشفرة الخاصة بها. حيث أعلن البنك في البداية عن خططه لإنشاء بورصة عملات مشفرة في أوائل عام ٢٠١٩.

وتم تشجيع تطوير الأعمال المشفرة في بيلاروسيا من خلال اللوائح المحلية الصديقة للعملات المشفرة. فحسبما ورد سابقًا، وقع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو على مشروع مرسوم يقنن استخدام العملات الرقمية في أواخر عام ٢٠١٧.