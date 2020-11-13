ريبل تتقدم بعلامة تجارية جديدة أخرى في الولايات المتحدة

تام شمس - الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:57 مساءً - قامت شركة ريبل، مطور العديد من المنتجات المستندة إلى توكن XRP، بتقديم علامة تجارية جديدة أخرى إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO).

تم تقديم الطلب يوم ٦ نوفمبر للعلامة التجارية "باي سترينغ"، وهو يعطي معلومات شحيحة حول النشاط التجاري أو المنتج الذي سيتم تسويقه تحت مظلته. وبالفعل، فإن وصف تسجيل العلامة التجارية مطابق لتلك المستخدمة في مشروع ريبل "ريبل نت" في وقت سابق من هذا العام.

ووفقًا لهذا الوصف، تغطي باي سترينغ نطاق فئات مختلفة من الخدمات المالية الإلكترونية: استخدام العملات الورقية والعملات الرقمية للتحويلات والهدايا؛ استلام المدفوعات الإلكترونية وصرفها بالعملات الورقية والعملات الرقمية؛ خدمات تبادل العملات، ومرة ​​أخرى العملات الورقية والعملات الرقمية؛ وخدمات التحقق من المعاملات المالية؛ وخدمات الإدارة المالية والإدارة لتحويل العملة الرقمية عبر شبكات الاتصال الإلكترونية.

في أغسطس، قدمت ريبل طلبين لعلامة تجارية أخرى إلى مكتب الولايات المتحدة الأمريكية (USPTO) شملا نفس أوصاف الاستخدامات مثل ريبل نت وباي سترينغ. وعلى النقيض من ذلك، سعى مشروع آخر، ريبل إمباكت، لتغطية فئات خدمات المؤسسات الخيرية.

في حين تعمل الشركة على تسجيل علامات تجارية جديدة في الولايات المتحدة، ظهر جدل طويل الأمد هذا الأسبوع. حيث جادل المتداول الشهير ومحلل الرسوم البيانية بيتر براندت بأن هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات، كانت ستعلن أن XRP أوراق مالية إذا "فهمت العملات المشفرة":