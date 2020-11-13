تجربة لشحن السيارات الكهربائية مستندة إلى بلوكتشين تحصل على مليون دولار من الحكومة الكندية

تام شمس - الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:57 مساءً - حصل مخطط تجريبي مدته ثلاث سنوات لمنصة شحن مبتكرة للسيارات الكهربائية قائمة على بلوكتشين، على تمويل بقيمة مليون دولار من شركة ناتشورال ريسورسز كندا، وهي إدارة حكومية في البلاد.

يعد المخطط بتقليل تكلفة معاملات شحن المركبات الكهربائية وتعزيز كفاءة شبكة الطاقة، وفقًا لمقال على منصة إلكتريك أوتونومي كندا.

سيجري البرنامج التجريبي في مبنيين مكاتب متعددة المستأجرين في وسط مدينة تورونتو، ويتم تشغيله بواسطة منصة شحن السيارات الكهرباية "سويتش إنرجي" ومطور برامج الطاقة الذكية "أوبوس ون سولوشنز".

يأتي الابتكار من خلال فهم أن المركبات الكهربائية ليست مجرد سيارات تعمل بالطاقة البديلة، بل بطاريات على عجلات.

ويسمح ذلك باستخدامها في سيناريو الشحن ثنائي الاتجاه حيث يتم تحميلها طوال الليل باستخدام كهرباء رخيصة ويمكنها بعد ذلك توفير الطاقة الزائدة للمبنى في أوقات الذروة خلال اليوم.

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ثم يُدفع إلى مالكي السيارات مقابل الطاقة التي يوفرونها، بناءً على السعر التنافسي للكهرباء في ذلك الوقت. يتم استخدام بلوكتشين للاحتفاظ بدفتر سجلات آلي للمعاملات.

ويمكن استخدام هذه التقنية لتحقيق الاستقرار في المتطلبات الموضوعة على شبكة الطاقة، وتخفيف التقلبات في توفير مصادر الطاقة المتجددة. فحسبما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سويتش"، كارتر لي:

"سيكون هناك وفرة من سعة تخزين البطارية الاحتياطية الموجودة هناك - معظم الناس يقودون سياراتهم بنسبة ١٠٪ فقط من الوقت. ويمكنك استخدام هذه المركبات الكهربائية لتقليل ذروة الطلب على الطاقة".

حسبما أفاد كوينتيليغراف الشهر الماضي، تعمل جنرال موتورز وهوندا أيضًا باستخدام تقنية بلوكتشين والسيارات الكهرربائية لتخزين الطاقة الزائدة التي تنتجها المصادر المتجددة، ونشر معيار عالمي حول كيفية عمل هذه الشبكة.