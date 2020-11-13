باينانس تُطلق مجمع تعدين لإيثريوم برسوم ٠,٥٪

تام شمس - الجمعة 13 نوفمبر 2020 04:57 مساءً - بعد إطلاق مجمع تعدين بيتكوين (BTC) في أبريل، أطلقت بورصة العملات الرقمية باينانس الآن مجمع تعدين داخلي لأكبر عملة بديلة في السوق من حيث القيمة السوقية، إيثريوم (ETH).

بالنسبة للشهر الأول، بين ١٢ نوفمبر و١٢ ديسمبر، تحاول باينانس جذب القائمين بالتعدين من خلال تقديم نظام بدون رسوم. بعد ذلك، سيُفرض على أولئك الذين يساهمون بقوتهم في التجمع عمولة تنافسية بنسبة ٠,٥٪ على أرباحهم.

تشير تعليمات باينانس لإعداد حساب في مجمع التعدين إلى أن المشاركين سيحتاجون إلى استخدام نظام تشغيل ويندوز أو لينكس وGPU (ذاكرة بطاقة رسومات إنفيديا أو إيه إم دي بحد أدنى ٤ جي)، وذاكرة افتراضية ٥ جيجابايت لكل GPU، وبرامج تعدين مثل هايف أو إس أو إيزي ماينر.

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سيستخدم مجمع تعدين إيثريوم نظامًا مشابهًا لمجمع بيتكوين الحالي، يسمى FPPS، أو الدفع الكامل لكل سهم. يوفر مجمع بيتكوين الخاص بباينانس أيضًا ميزة تسمى التجمع الذكي، والتي تمكن المشاركين من تبديل معدلات الهاش تلقائيًا من أجل تعدين أكثر العملات المعدنية المدعومة ربحيةً على أساس خوارزمية SHA-٢٥٦: بيتكوين (BTC) أو بيتكوين كاش (BCH) أو بيتكوين إس في (BSV). لا يزال يتم دفع التسوية بعملة بيتكوين.

يشير متتبع توزيع المجمعات عبر الإنترنت لمجمعات تعدين بيتكوين، BTC.com، إلى أن مجمّع باينانس يمثل ٩,٤٪ من إجمالي معدل هاش بيتكوين خلال الأسبوع الماضي.

ويبدو أن المركزية ستظل مصدر قلق لأولئك الملتزمين بتأسيس اللامركزية في العملات المشفرة. تُظهر بيانات BTC.com أن أكثر من ٥٠٪ من معدل الهاش الحالي لبيتكوين يتم حسابه من خلال أربع مجمعات تعدين: إف تو بول (١٨,٥٪)، بولين (١٢,٢٪)، BTC.com (١١,٦٪) وأنتبول (١١,٥٪).