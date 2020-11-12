سعر بيتكوين يرتفع إلى ١٦,٢ ألف دولار مصحوبًا بحجم قياسي

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - كان شهر نوفمبر رائعًا لبيتكوين (BTC) حتى الآن، ويعتقد العديد من المحللين أن المستقبل لا يزال مشرقًا بالنسبة للعملة المشفرة الرائدة.

حيث يبلغ سعرها حاليًا ١٦٠٠٠ دولار، مع ارتفاع سعرها بنسبة ٢٣ ٪ منذ بداية الشهر، وقد ارتفع في الغالب بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. الآن، تجاوز حجم بيتكوين الفوري جميع الأرقام القياسية السابقة في عام ٢٠٢٠، مما يُظهر الطلب المتزايد على الحصول على بيتكوين.

وقد أدى الارتفاع القوي إلى ١٦٢٠٠ دولار إلى ارتفاع أحجام تداول بيتكوين الفورية بأكثر من ٢٧٠٪ في الشهر الماضي. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن أركان ريسرش، كان الحجم اليومي في ٥ نوفمبر هو الأعلى منذ انهيار الخميس الأسود الذي أدى إلى انخفاض سعر بيتكوين إلى أقل من ٤٠٠٠ دولار في ١٣ مارس.

الحجم اليومي الحقيقي لبيتكوين. المصدر: أركان ريسرش

وصلت اتجاهات السوق أيضًا إلى أرقام قياسية، وهذا ينعكس بوضوح في مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة، الذي يبلغ حاليًا ٨٦، وهو انعكاس للطمع الشديد في السوق.

مؤشر الخوف والطمع (اليومي). المصدر: بيانات الأصول الرقمية

يقوم العديد من المستثمرين المخضرمين بالتداول في اتجاه مضاد للإشارة القادمة من المؤشر، حيث إن "الطمع الشديد" هو انعكاس للخوف من تفويت الأمر (FOMO) - أو الشعور بالبهجة في السوق وإشارة إلى جني الأرباح.

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الحجم المؤسسي يستمر في الارتفاع

لم يصل الحجم الفوري لعملة بيتكوين إلى أعلى مستوياته في عام ٢٠٢٠ فحسب، بل انتشر الاهتمام المؤسسي أيضًا طوال شهر نوفمبر، مع وجود العديد من الشركات البارزة والأفراد أصحاب الثروات الكبيرة الذين يستثمرون في عملة بيتكوين.

كما ارتفعت الفائدة المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي عند ٩٣٤ مليون دولار. وكان الرقم ينمو منذ بداية أكتوبر وزاد بنسبة ١٦٩٪ خلال الشهر الماضي.

الفائدة المفتوحة على العقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية. المصدر: أركان ريسرش

وفقًا لأركان ريسرش، قد يكون النمو في عدد المشاركين هو السبب الرئيسي للزيادة الحادة في الفئدة المفتوحة. حيث تشير التقارير الصادرة عن هيئة تداول السلع الآجلة إلى أن هناك الآن ١٠٢ متداول كبير يشغلون صفقات (الحد الأدنى للحجم هو ٢٥ بيتكوين)، وهذه زيادة بنسبة ١٢٦٪ عن متوسط ​​الأرقام التي شوهدت طوال عام ٢٠١٩.

هل سيرتفع سعر بيتكوين مع دخول المزيد من المشاركين إلى السوق؟

تؤثر زيادة المشاركة في كل من التداول الفوري ومنتجات بيتكوين المنظمة بشكل واضح على الاتجاه الصعودي الحالي لعملة بيتكوين وربما يغير الطريقة التي ينظر بها المستثمرون الأفراد والمؤسسيون والتقليديون إلى الأصول الرقمية.

ومع استمرار تزايد الأحجام في البورصات من الدرجة الأولى وأسواق المشتقات المنظمة، فمن الممكن أن تتم الموافقة أخيرًا على صندوق بيتكوين المتداول في البورصة، وهذا من شأنه أن يفتح الأبواب حقًا للمستثمرين المؤسسيين للتعامل مع بيتكوين وأصول العملات المشفرة الأخرى.