مساري تقول إن الاكتتاب العام لمجموعة العملات الرقمية يمكن أن يجلب ٤ مليارات دولار بسهولة

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - كيف سيبدو الاكتتاب الأولي العام لشركة ديجيتال كارنسي غروب (DCG)؟ يعتقد المحللون في شركة التحليلات الرقمية مساري أن لديهم الإجابة.

ففي تقرير نُشر حديثًا، وضع الباحث جاك بوردي طرحًا عامًا أوليًا نظريًا لشركة ديجيتال كارنسي غروب. وباستخدام البيانات من التحديثات الفصلية، إلى جانب المعلومات الأخرى المتاحة للجمهور ومتوسط ​​نسبة السعر إلى المبيعات لشركات التكنولوجيا المالية المماثلة، خلص بوردي إلى أن ديجيتال كارنسي غروب ستقدر قيمتها بأكثر من ٤ مليارات دولار إذا تم طرحها للاكتتاب العام.

ويعتمد هذا التقييم الكبير على فحص دقيق للأعمال الأساسية لشركة ديجيتال كارنسي غروب. وفي حين أن ملاحظات العملات المشفرة غير المتعمقة قد لا تدرك ذلك، إلا أن ديجيتال كارنسي غروب تمتلك بعضًا من أكبر العلامات التجارية في العملات المشفرة، بما في ذلك جينيسيس وغرايسكيل وكوين ديسك. ومجتمعة، تحقق هذه الممتلكات وغيرها من ممتلكات ديجيتال كارنسي غروب إيرادات بقيمة ٢٤٣ مليون دولار سنويًا.

وبالإضافة إلى المستوى المرتفع المثير للإعجاب، تمتلك الذراع الاستثمارية لشركة ديجيتال كارنسي غروب محفظة كبيرة تتكون من بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وعشرات من العملات المشفرة الأخرى. اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠١٨، بلغت قيمة محفظة الأصول الرقمية للشركة ٢٦٠ مليون دولار.

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ولتوضيح الأمر، لم يتكهن بوردي بالشكل الذي سيبدو عليه طرح الأسهم لشركة ديجيتال كارنسي غروب أو عدد المستثمرين الذين سيشاركون. ونادرًا ما تكون الاكتتابات الأولية عملية علمية بسبب الحوافز المالية الهائلة التي تدفع البائعين ووكلائهم إلى تضخيم السعر.

كانت التكهنات حول من سيحمل أول اكتتاب عام في صناعة العملات المشفرة منتشرة منذ عدة سنوات، مع ظهور شركات مثل كوين بيز وبلوك فاي بشكل روتيني في المحادثات. وعلى الرغم من وجود العديد من الشركات المتداولة علنًا في تقنية بلوكتشين، يمكن القول إن اسمًا مثل كوين بيز أو ديجيتال كارنسي غروب سيكون أول شركة عملات مشفرة خالصة يتم طرحها للاكتتاب العام.

حيث قال بوردي إنه "بمجرد حدوث ذلك، يمكنها أن تكون لحظة نتسكيب الخاصة بالعملات المشفرة حيث يبدأ أحد الاكتتابات العامة عالية المستوى نشاطًا من عمليات الاكتتاب اللاحقة التي تغذي جنون المستثمرين لاكتساب التعرض لهذه الصناعة الناشئة سريعة النمو".