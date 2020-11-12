تداول العملات المشفرة من باي بال يبدأ في الولايات المتحدة

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - يوم الخميس، بدأ تداول ومدفوعات باي بال للعملات الرقمية لجميع العملاء المؤهلين في الولايات المتحدة.

ووفقًا لإعلانها المحدث، أنهت باي بال قائمة الانتظار للعملاء الذين يتطلعون إلى استخدام العملة المشفرة في الولايات المتحدة، والتي تتميز بحد أقصى قدره ٢٠٠٠٠ دولار في الأسبوع، وهو ضعف المبلغ المعلن عنه في الأصل وهو ١٠٠٠٠ دولار.

وتخطط باي بال في النهاية لإتاحة مدفوعات العملات المشفرة لدى ٢٦ مليون تاجر على مستوى العالم.

حيث أخبر أحد الممثلين كوينتيليغراف أن باي بال ستخطر عملاء الولايات المتحدة بالتوافر العام لخدمات العملات المشفرة في الأيام المقبلة.

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كما أشار دان شولمان، الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، إلى أن التحول إلى دعم العملات المشفرة كان مدفوعًا بما يراه انجرافًا "لا مفر منه" نحو العملات الافتراضية.

"إن التحول إلى الأشكال الرقمية للعملات أمر لا مفر منه، وهو يجلب معه مزايا واضحة من حيث الشمول المالي والوصول؛ وكفاءة نظام المدفوعات وسرعته ومرونته؛ وقدرة الحكومات على صرف الأموال للمواطنين بسرعة."

من المتوقع إطلاق الخدمات العالمية التي طال انتظارها في بداية عام ٢٠٢١، إلى جانب مدفوعات العملات المشفرة على فينمو. أعلنت باي بال في البداية عن خططها لدمج العملات المشفرة قبل ثلاثة أسابيع. وقد أدى الإعلان إلى زيادة سعر بيتكوين.

كجزء من خدمات العملات المشفرة الخاصة بها، تلقت باي بال أول ترخيص بيتلايسنس مشروط من إدارة الخدمات المالية في نيويورك، وهي واحدة من أكثر الهيئات التنظيمية المالية دون الوطنية تشددًا في الولايات المتحدة، وقد أشار العديد إلى أن شروط خدمات العملات المشفرة من باي بال ستستلزم عدم مغاردة العملات المشتراة على المنصة، على الأرجح كجزء من حل وسط مع المنظمين في جلب خدمات العملات المشفرة إلى قاعدة مستخدمين واسعة.