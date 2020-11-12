شركةٌ مدرجة في البورصة تبيع ١٤مليون دولار من الأسهم مقابل ١ إكساهاش في الثانية من طاقة تعدين بيتكوين

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 11:55 صباحاً - أعلنت شركة تعدين بيتكوين (BTC) المدرجة في بورصة ناسداك "بيت ديجيتال" أنها ستصدر ١٣,٩ مليون دولار من الأسهم في مقابل أجهزة التعدين.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ١١ نوفمبر، وقعت شركة بيت ديجيتال اتفاقيات شراء الأصول مع مستثمرين غير أمريكيين لإصدار ٤٣٤٤٧١١ سهمًا بقيمة ٣,٢٠ دولارات لكل سهم مقابل أجهزة تعدين بيتكوين تتمتع بقوة هاش مجمعة تبلغ ١٠٠٠ بيتاهاش في الثانية (PH/s) أو ١ إكساهاش في الثانية (EH/s).

أطلقت بيت ديجيتال أعمال تعدين بيتكوين في فبراير ٢٠٢٠، حيث جمعت بسرعة ١٢٥٠ بيتاهاش في الثانية من الطاقة بحلول أكتوبر. وستقوم أجهزة التعدين الإضافية بمضاعفة قوة الهاش التشغيلية لشركة بيت ديجيتال بمجرد تركيبها.

تتوقع الشركة أيضًا تركيب ٢٠٠٠ جهاز تعدين من نوع مايكرو بي تي إم ٢١ أسيك تم شراؤها مسبقًا بحلول يناير ٢٠٢١، مما يضيف ٦,٢ بيتاهاش في الثانية أخرى في معدل الهاش التشغيلي.

من خلال قوة الهاش المتوقعة لأكثر من ٢,٣ إكساهاش في الثانية (EH/s)، فإن قرار بيت ديجيتال بتبادل ١٣,٩ مليون دولار من الأسهم لأجهزة التعدين سيساعد الشركة على الصعود في الترتيب جنبًا إلى جنب مع أكبر شركات التعدين في أمريكا الشمالية من حيث معدل الهاش.

في الشهر الماضي، أعلنت مجموعة ماراثون بيتنت غروب التي تتخذ من نيفادا مقرًا لها أنها تخطط لقيادة ٢,٥٦ إكساهاش في الثانية بحلول يوليو ٢٠٢١. وقد جعل الإعلان ماراثون على المسار الصحيح لتجاوز قوة الهاش الخاصة بشركة ريوت بلوكتشين، والتي تستهدف ٢,٣ إكساهاش في الثانية بحلول يوليو من العام القادم.

نظرًا لأن شبكة بيتكوين تنتج حاليًا إجمالي ١٢١ إكساهاش في الثانية، تهدف بيت ديجيتال وماراثون وريوت بلوكتشين إلى الحصول على أكثر من ١,٩٪ من معدل الهاش العالمي الحالي لكلٍ منها.

وفي فبراير، كشفت لاير ون تكنولوجيز المدعومة من بيتر ثيل أيضًا أنها تخطط لتأمين ٣٠٪ من معدل الهاش العالمي قبل نهاية العام المقبل.