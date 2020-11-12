هيئة الأوراق المالية والبورصات تجمع ١,٢٦ مليار دولار من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية غير المسجلة في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 11:55 صباحاً - جمعت شعبة الإنفاذ التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أكثر من ٤,٦٨ مليارات دولار من الدخل غير القانوني والغرامات هذا العام حتى الآن - مع أكثر من ربعها من بيع التوكنات لشركة تيليغرام فقط.

وفي المجموع، تم تسليم حوالي ١,٢٦ مليار دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات من خلال عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية غير المسجلة.

حيث صرحت ستيفاني أفاكيان، مديرة قسم الإنفاذ التابع للهيئة، قائلة:

"حصلت الهيئة على أحكام وأوامر بلغ مجموعها حوالي ٤,٦٨ مليارات دولار في شكل إلغاء وعقوبات - وهو أعلى مبلغ تم تسجيله".

ويقدم التقرير السنوي للقسم للسنة المالية ٢٠٢٠، والذي تم نشره في وقتٍ سابق من هذا الشهر، نظرة عامة شاملة على إجراءات الوكالة بما في ذلك ثمانية عمليات إنفاذ لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. وقد جاء الجزء الأكبر إلى حدٍ بعيد من أموال عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية لتيليغرام.

في أكتوبر ٢٠١٩، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية طارئة ضد تيليغرام بسبب الطرح الأولي لتوكنات غرام. وقد وافقت تيليغرام على إعادة ١,٢ مليار دولار للمستثمرين ودفع غرامة قدرها ١٨,٥ مليون دولار، في واحدة من أكبر القضايا للعام بأكمله. وقد شكلت دفعة تيليغرام ٢٦٪ من إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله بواسطة هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في عام ٢٠١٩، قدمت الهيئة أيضًا شكوى ضد كيك لبيعها للأوراق المالية غير المسجلة. وستدفع الشركة ٥ ملايين دولار إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

أما القضايا الست الأخرى المرفوعة ضد بيتكليف وشوبين وإن إيه سي فاونديشن ويونيكرن ووبون تك وبيتكويين تو جين فقد حصدت ما يقرب من ٤٠ مليون دولار من المضبوطات. ومع ذلك، فإن القضية المرفوعة ضد إن إيه سي فاونديشن لم يتم حلها بعد مع تقديم المؤسسة للمحكمة العليا في سان فرانسيسكو لإلغاء القضية بسبب زعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها تضلل المحكمة.

وفي المجموع، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات إجراءات في ٧١٥ قضية، بما في ذلك ٤٠٥ إجراءات مستقلة تتراوح عبر مجموعة من الفئات بما في ذلك عروض الأوراق المالية والتداول من الداخل والتلاعب بالسوق، وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. وومن بين مبلغ ٤,٦٨ مليار دولار التي حصلت عليها هيئة الأوراق المالية والبورصات، تمت إعادة ٦٠٠ مليون دولار إلى ضحايا المستثمرين.

هذا العام، تصدرت عروض الأوراق المالية جميع الفئات الأخرى حيث تم اتخاذ ١٣٠ (٣٠,٢٪) إجراءً مستقلًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

والجدير بالذكر أن برنامج المبلغين عن المخالفات التابع للهيئة قد تم الإعلان عنه باعتباره "عنصرًا حاسمًا في جهود الهيئة للكشف عن المخالفات وحماية المستثمرين في السوق"، حيث تلقى ٣٩ فردًا ما مجموعه ١٧٥ مليون دولار من الجوائز. وقبل ثلاثة أسابيع، منحت هيئة الأوراق المالية والبورصات ١١٤ مليون دولار لمُبلغ واحد عن المخالفات.