إيداع ١,٥ مليون بيتكوين كاش في البورصات مع اقتراب الانقسام الكلي

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 09:55 صباحاً - يتدافع متداولو بيتكوين كاش (BCH) لإيداع عملاتهم في البورصات قبل الانقسام الكلي المتوقع في ١٥ نوفمبر.

ووفقًا لتشيناليسيس، تدفقت ما يقرب من ١٤٠ مليون دولار من بيتكوين كاش على البورصات في الأسبوع الماضي فقط، وبذلك يصل إجمالي نوفمبر إلى ٣٠٠ مليون دولار. ومنذ بداية الشهر، تم نقل أكثر من ١,٥٦ مليون بيتكوين كاش في البورصات.

وعلى هذا النحو، فإن التدفقات الواردة من بيتكوين كاش إلى البورصات على مدار الـ ١٢ يومًا الماضية قد تعادل ما يقرب من ٦,٤٪ من إجمالي رأس المال والعرض في بيتكوين كاش.

التدفقات النقدية لبيتكوين إلى البورصات منذ أغسطس: تشيناليسيس

بينما استنتج بعض المتفرجين التدفقات الكبيرة للداخل للإشارة إلى أن مالكي بيتكوين كاش يتطلعون إلى البيع قبل الانقسام، تظهر بيانات تشيناليسيس أن كثافة تداول بيتكوين كاش ظلت ثابتة إلى حد كبير من أواخر أكتوبر فصاعدًا.

ومن المتوقع أن يبدأ الانقسام الكلي يوم ١٥ نوفمبر في هيمنة بيتكوين كاش نود (BCHN)، وهو تنفيذ يحركه المجتمع لبيتكوين كاش والذي ظهر مع تصاعد التوترات الداخلية داخل مجتمع بيتكوين كاش على مدار العام.

في أغسطس، أعلن أموري سيشت، المطور الرئيسي لتطبيق بيتكوين كاش المهيمن تاريخيًا - بيتكوين إيه بي سي، ​​أن ترقية البروتوكول المقررة في نوفمبر ستتضمن "قاعدة كوين بيز" جديدة تتطلب أن يحول المعدنون ٨٪ من بيتكوين كاش الذي تم سكها حديثًا إلى خزانة تطوير تحت سيطرته.

وسرعان ما ظهر تطبيق BCHN احتجاجًا على ذلك، حيث تعهد بالحفاظ على بروتوكول بيتكوين كاش دون إجبار المعدنين على رعاية التطوير. قامت العقد التي تشغل BCHN بتعدين ٨٣,٦٪ من كتل بيتكوين كاش في الأيام السبعة الماضية، مما يشير إلى أن مستقبل بيتكوين كاش في أيدي BCHN.

تدعم أسواق العقود الآجلة أيضًا BCHN للظهور مع قدوم التنفيذ المهيمن في ١٥ نوفمبر، مع تداول عقود BCHN مقابل ٠,٩٦ بيتكوين كاش على كوين إكس. وعلى النقيض من ذلك، فإن العقود الآجلة لعملة BCHA - عقود المضاربة على سعر بيتكوين إيه بي سي - يتم تداولها مقابل ٠,٠٤٧ من بيتكوين كاش.

في الوقت الذي تداولت فيه بيتكوين كاش إلى حد كبير بشكل جانبي مقابل الدولار منذ مايو، اخترقت بيتكوين كاش أدنى مستوياتها على الإطلاق بالنسبة إلى بيتكوين (BTC) خلال الأيام الأخيرة.