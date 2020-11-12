فيتشين تحقق نموًا أسبوعيًا بنسبة ٢٣٪ بينما يتحدث المسؤولون الصينيون عن الاستخدام بعد الوباء

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 02:54 صباحاً - مدد سعر فيتشين (VET) ارتفاعه يوم الأربعاء، مستفيدًا من أسبوع قوي من المكاسب بعد المناقشات مع مسؤولي الحكومة الصينية التي تركزت على الاستجابة الصحية لما بعد الوباء.

حيث ارتفع سهم فيتشين بنسبة ٢٪ يوم الأربعاء ليصل إلى ٠,٠١١٦٦٩ دولار، وفقًا لكوين ماركت كاب. وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، ارتفعت العملة المشفرة لإدارة سلسلة التوريد بأكثر من ٢٣٪. ولم تتفوق عليها إلا اثنين من أفضل ٣٠ عملة أخرى - نيم (XEM) وتشين لينك (LINK) - خلال الأيام السبعة الماضية.

المصدر: كوين ماركت كاب

بالقيم الحالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة فيتشين ٧٥١ مليون دولار.

ويبدو أن الاتجاه الصعودي للعملة المشفرة قد تزامن مع اجتماع كبار المسؤولين من مقاطعة هوبي الصينية، وفيتشين وDNV GL غلوبال، وهي شركة عالمية لإدارة المخاطر، في أوائل الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما أوردته تشين نيوز ومقرها الصين، ركز الاجتماع على استخدام الأدوات الرقمية لتجديد نظام الصحة العامة في أعقاب كوفيد-١٩. وستكون لوجستيات سلسلة التوريد، وخاصة تلك التي تتيح إمكانية تتبع الواردات ومنح الشهادات، مكونًا حاسمًا في استجابة ما بعد الأزمة.

وقد اقترحت DNV GL نهجًا من أربعة محاور لإدارة الصحة العامة في أعقاب الوباء، بما في ذلك منصة "إدارة المخاطر الذاتية القائمة على بلوكتشين الرائدة عالميًا".

Advertisements

وفي تقرير مصاحب، قال كانغ وينيو، نائب رئيس DNV GL الأول، إن "الوقاية من الأوبئة ومكافحتها" يتطلب نهجًا منسقًا للإدارة الصحية. وأوضح قائلًا:

"يمكن لأدوات الإدارة المعيارية والرقمية إنشاء نظام صحي عام كامل بكفاءة."

كما وصف وينيو فيتشين كمرشح قوي لتحسين النماذج الحالية:

"تتطلب البيئة الجديدة نموذجًا إداريًا مبتكرًا. ويمكن لتقنية بلوكتشين من فيتشين ضمان الشفافية والأمان والمصداقية لجميع المعلومات الهامة، وزيادة تكلفة الاحتيال على البيانات إلى مستوى مرتفع بشكل لا نهائي، وتقليل تكلفة الإشراف."

تم إطلاق فيتشين في عام ٢٠١٥ من قبل صني لو، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها منصة لإدارة سلسلة التوريد للمؤسسات الرائدة التي تستفيد من تقنية بلوكتشين. والمنصة مدعومة من قبل الحكومة الصينية وقد تم الترويج لها من قبل وسائل الإعلام الحكومية.

ومع باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لعلاقاتها الوثيقة مع بكين، فإن فيتشين ليست منصة لا مركزية بالكامل. وهذا حسب التصميم، حيث سعى مطوروها إلى دمج ميزات من كل من التمويل اللامركزي والمركزي.