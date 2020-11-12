أعضاء الكونغرس يقولون إن مكتب مراقب العملة عالق للغاية في العملات المشفرة في ظل إدارة كوين بيز السابقة

تام شمس - الخميس 12 نوفمبر 2020 12:52 صباحاً - تلقى برايان بروكس، المدير التنفيذي السابق لكوين بيز، الذي تحول إلى رئيس مكتب مراقب العملة (OCC) الأمريكي، مؤخرًا خطاب من عدة أعضاء في الكونغرس يعبرون فيه عن مخاوفهم بشأن قيادته الثقيلة في مجال العملات المشفرة.

ويحمل الخطاب، من ستيفن لينش ورشيدة طليب، وهما عضوان في الكونغرس عن ماساتشوستس وميتشيغان على التوالي، توقيعات أيضًا من خيسوس غارسيا وديب هالاند وباربرا لي وأيانا بريسلي - ممثلين عن إلينوي ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وماساتشوستس.

ويشير إلى أن "الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها مكتب مراقب العملة مؤخرًا في مجال الأنشطة المالية الرقمية، بما في ذلك الرسائل التفسيرية المتعلقة بحفظ العملات المشفرة والعملات المستقرة وخططها المعلنة لبدء تقديم مواثيق "مدفوعات" للأغراض الخاصة"، وفقًا لبيان إعلامي صادر عن طليب يوم أمس.

شهدت صناعة العملات المشفرة عددًا من قرارات الوضوح التنظيمي الرئيسية في عام ٢٠٢٠، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى مكتب مراقب العملة في ظل إدارة بروكس. في يوليو، تلقت البنوك المعتمدة فيدراليًا الموافقة التنظيمية لحفظ العملات المشفرة، في حين شهد شهر سبتمبر الموافقة على الاحتفاظ باحتياطي العملات المستقرة من قبل هذه البنوك.

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وفي نص ما جاء في الخطاب أنه "بالنظر إلى السلطة القانونية المحدودة للجنة التنسيق الاقتصادية، فإننا نحث المراقب المالي على إعادة النظر بجدية في الآثار المترتبة على النهج الأحادي وبدلًا من ذلك دعوة لجنة التنسيق الاقتصادية للتعاون مع المنظمين الآخرين والكونغرس بشأن هذه القضايا".

حيث قال البيان إن وضوح مكتب مراقب العملة من سبتمبر يضر بالابتكار بينما يسهل "فئة جديدة من المؤسسات التي تفيد شركات التكنولوجيا المالية الكبيرة الراسخة". كما أن إعطاء الضوء الأخضر لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك للدخول إلى ساحة المدفوعات يرفع أيضًا علامات الخطر لدى المشرعين.

ويفترض الخطاب في جزء منه أن مكتب مراقب العملة يضع التطورات التنظيمية في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية قبل القضايا الأخرى الأكثر إلحاحًا، مثل توفير الوصول إلى تحفيز المواطنين. كذلك أدرج الخطاب عددًا كبيرًا من الأسئلة إلى لجنة التنسيق الإدارية، محددًا تاريخ ١٠ ديسمبر للرد عليه.

كان المنظمون في جميع المجالات قد زادوا من مشاركتهم في مجال العملات المشفرة هذا العام فيما يتعلق بالتهم الجنائية والوضوح.