بريان بروكس من مكتب مراقب العملة يشهد على أهمية العملات المشفرة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي

تام شمس - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 02:55 صباحاً - كجزء من بيانه أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للبنوك والإسكان والشؤون الحضرية، أعد المراقب المالي للعملة بالنيابة، براين بروكس، قسمًا كاملًا عن الأصول المشفرة، بما في ذلك ذكر محدد للعملات المستقرة.

حيث قال بروكس: "اليوم، يمتلك ما يقرب من ٦٠ مليون أمريكي نوعًا من العملات المشفرة، بقيمة سوقية إجمالية تقارب ٤٣٠ مليار دولار"، مضيفًا:

"توضح هذه الأرقام بوضوح أن آلية الدفع هذه راسخة الآن بقوة في التيار المالي السائد. وقد أصبحت العملة المشفرة آلية شائعة لإرسال واستقبال المدفوعات مقابل السلع والخدمات لأن المعاملات تنشر في الوقت الفعلي وتوفر الراحة والأمان."

ذكر بروكس أيضًا أن الأشخاص أصبحوا معتادين على العملات المشفرة، حسبما يظهر في استخدام العملة المستقرة. بعد ذلك، قام القائد الحكومي بتلخيص التحركات الرئيسية المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل مكتب مراقب العملة (OCC)، طوال عام ٢٠٢٠.

أعطى المكتب للبنوك المعتمدة فيدراليًا الموافقة على حفظ العملات المشفرة في يوليو، مما يوضح اللوائح غير الواضحة. وفي أواخر سبتمبر، قدم مكتب مراقب العملة مزيدًا من الوضوح حول حفظ الأصول الرقمية فيما يتعلق باحتياطيات العملات المستقرة.

واختتم بروكس بالقول: "تواصل الوكالة النظر في القضايا الأخرى ذات الصلة بأصول العملات المشفرة وتكنولوجيا السجلات الموزعة بما في ذلك تطبيق التكنولوجيا لدعم خدمات المدفوعات التي تتم داخل النظام المصرفي الفيدرالي".

وقد كان التدخل التنظيمي قد زاد على مستوى العالم في عام ٢٠٢٠، وذلك حسبما يظهر في إجراءات الإنفاذ فضلًا عن الوضوح الحكومي.