محللو كوين متريكس: عملة بيتكوين لا تُضاهى بفضل التوزيع المبكر

تام شمس - الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:52 صباحاً - نشأت الآلاف من العملات المشفرة المختلفة في بداية تكوين بيتكوين (BTC) عام ٢٠٠٩. وعلى الرغم من أن الأصول الأحدث تأتي مع تقنيات مختلفة وميزات وإمكانيات جديدة، إلا أن بيتكوين لا تزال لها اليد العليا في فئة رئيسية، وفقًا لتقرير صدر في نوفمبر عن شركة بيانات العملات المشفرة كوين متريكس.

ونظرًا لإطار العمل الأقدم نسبيًا، يقارن الناس أحيانًا عملة بيتكوين بالإصدارات القديمة من الابتكارات التكنولوجية الأخرى، مثل الإنترنت الهاتفي، حيث يوضح التقرير أنه:

"في كثير من الأحيان، تكون هذه جزءًا من استراتيجيات التسويق المتعمدة التي يدفعها مؤيدو الأصول المشفرة الناشئة التي يقال إنها تنجح حيثما فشلت بيتكوين. وللأسف، يتم دفع الوافدين الجدد الذين يواجهون إطار عمل لمقارنة تكنولوجية صارمة في النهاية إلى الهوامش، خاصة وأن المناقشات أصبحت شديدة التقنية."

القدرة التكنولوجية مهمة. تعمل العملات المشفرة، مع سلاسلها الأساسية ونظمها البيئية، كأشكال من المال أو القيمة أيضًا بالإضافة إلى دعائمها التكنولوجية. لذلك، يلعب توزيع الأصول دورًا رئيسيًا في المعادلة، حسبما يشير التقرير.

شهدت العملات المشفرة عددًا لا يحصى من العناوين الرئيسية على مدار العقد الماضي، خاصة في عام ٢٠١٧، عندما سجلت العديد من أصول العملات المشفرة البديلة مكاسب هائلة لأصحابها. أنتج العديد من الأشخاص والفرق أصولهم الرقمية الخاصة، والتي يتنافس بعضها مع عرض قيمة بيتكوين.

عندما أصبح اسم بيتكوين أكثر شهرة، أصبح نمو الأصول العضوية أمرًا صعبًا. وبمجرد أن رأى الناس جدوى الأصول الجديدة، ما الذي منعهم من تخصيص كميات مختلفة من الأصول التي أنشأوها لمجموعات معينة، بما في ذلك أصدقاء أو مستثمرون معينون؟ بشكل أساسي، نظرًا لأنه من المتوقع وجود نوع من القيمة المالية في بداية أي أصل تم إنشاؤه حديثًا الآن، فإن هذه الأصول الجديدة تفتقر إلى التوزيع المتساوي بين الناس.

ينظر تقرير كوين متريكس إلى المركزية التي شوهدت في مقتنيات العملة المشفرة عبر البيانات من سلاسل بلوكتشين الخاصة بتلك الأصول. ويوضح التقرير أن "المحسوبية، من بين نماذج التوزيع غير العادلة الأخرى، تؤدي بشكل لا مفر منه إلى قواعد نقدية مركزية بشكل لا يصدق".

ويضيف التقرير أنه "من خلال البيانات على السلسلة، يمكننا تحديد هياكل الملكية المتناقضة مع بيتكوين وتحديد درجة مركزية الثروة داخل اقتصاداتها الرقمية".

في الأساس، بدأت بيتكوين كتجربة لا مثيل لها قبل وقتها. وكان قلة قليلة من الناس هم من فهموا كيفية عمل الأصل في بدايته. حيث أوضحت كوين متريكس: "لم يكن هناك حتى سعر صرف لأوائل المستخدمين للبدء في فهم تقييم عملات بيتكوين الخاصة بهم".

"إلى جانب التعقيد التقني المذكور أعلاه، كانت نتائج التجارب المبكرة على بيتكوين كارثية: فهناك كمية هائلة من بيتكوين يُعتقد أنها فقدت بشكل دائم خلال تلك الفترة. فبعد كل شيء، تعامل المتعاملون مع بيتكوين كما كانت في ذلك الوقت: تجربة غريبة لأموال الاحتكار الرقمي".

من خلال الرسوم البيانية والأمثلة، يشرح التقرير رحلة بيتكوين المبكرة، والتي أسفرت عن توزيع كبير للعملات. أثرت أنشطة التعدين أيضًا على تشتت الأصول. ومع ذلك، تعتمد البيانات الواردة في التقرير بشكل كبير على تحليل عنوان محفظة العملات المشفرة. يستخدم المشاركون أحيانًا عددًا من المحافظ والعناوين، لذا تظل دقة النتائج موضع شك.

كما أعرب محلل العملات المشفرة والمتداول و اليوتيوبر "توني فايس" عن نقاط مماثلة في الماضي حول لامركزية بيتكوين.

شهد الشهر الماضي الذكرى السنوية الـ ١٢ لإصدار التقرير الرسمي الخاص ببيتكوين.