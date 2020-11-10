تقرير: جرائم العملات المشفرة تنخفض في عام ٢٠٢٠، لكن عمليات اختراق التمويل اللامركزي آخذة في الارتفاع

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 08:55 مساءً - ذكر تقرير جديد أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة تباطأت في عام ٢٠٢٠، لكن بعض القطاعات في صناعة العملات المشفرة أصبحت مرتعًا جديدًا للنشاط الإجرامي.

ونقلًا عن شركة تحليلات العملات المشفرة الرئيسية سيفرتريس، ذكرت وكالة رويترز يوم ١٠ نوفمبر أن إجمالي الخسائر الناجمة عن سرقات العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال انخفض من ٤,٤ مليارات دولار في عام ٢٠١٩ إلى ١,٨ مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٠.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة سيفرتريس، ديف جيفانز، إن التراجع العام للنشاط الإجرامي في صناعة العملات المشفرة هو نتيجة لزيادة تدابير الأمان:

"ما رأيناه هو أن البورصات واللاعبين الآخرين في مجال العملات المشفرة قد نفذوا المزيد من الإجراءات الأمنية. [...] لقد اتخذوا التوجيه ونفذوا الإجراءات لتأمين أموالهم بشكل أفضل. ولذلك سنلاحظ عددًا أقل من الاختراقات على نطاق واسع". Advertisements

لكن على الرغم من الانخفاض الكبير في جرائم العملات المشفرة هذا العام، أبلغت سيفرتريس عن نمو ملحوظ في حوادث القرصنة في التمويل اللامركزي (DeFi). إذ وجد محللو سيفرتريس أنه بينما كانت عمليات اختراق التمويل اللامركزي "ضئيلة تقريبًا" في عام ٢٠١٩، فإنها تمثل الآن ٢٠٪ من خسائر العملات المشفرة من السرقات والاختراقات. ويقول التقرير: "كانت الزيادة في التمويل اللامركزي هي ما جذب في نهاية المطاف المتسللين المجرمين، مما أدى إلى أكبر عدد من الاختراقات لهذا القطاع هذا العام".

كما أوضح جيفانز أن صناعة التمويل اللامركزي أصبحت أيضًا "ملاذًا لغاسلي الأموال". نظرًا لأن مشاريع التمويل اللامركزي بدون إذن حسب التصميم، فإنها غالبًا ما تفتقر إلى أدوات التحقق الأمني ​​للمشاريع المركزية. وذكر جيفانز:

"لقد قامت الشركات والأفراد بتسريع منتجات التمويل اللامركزي إلى السوق التي لم تخضع للتحقق والتحقق الأمني. [...] لذلك يكتشف الناس أن هناك نقطة ضعف هنا".

يؤكد التحليل الأخير لسيفرتريس التقارير السابقة التي تفيد بأن عمليات اختراق العملة المشفرة كانت في انخفاض في عام ٢٠٢٠. في أواخر أكتوبر، أصدر أطلس في بي إن دراسة تدعي أن عدد الاختراقات المتعلقة بتقنية بلوكتشين في النصف الأول من عام ٢٠٢٠ انخفض أكثر من ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٩.