أوفرستوك توسّع ذراع بلوكتشين "تزيرو" في أيرلندا

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 03:55 مساءً - أفادت تقارير أن شركة أوفرستوك العملاقة للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة تعمل على توسيع جناحها الخاص ببلوكتشين، تزيرو، مع تعيينات جديدة في أيرلندا.

إذ تسعى شركة التجارة الإلكترونية التي يقع مقرها في ولاية يوتا إلى توظيف مهندسين برمجيات ومطورين للعمل في فرعها الخاص ببلوكتشين وتوكنات الأوراق المالية "تزيرو"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء التكنولوجيا المحلية سيليكون ريبابليك يوم ١٠ نوفمبر.

وحسبما ورد، فإن الموظفين الجدد لتزيرو هم جزء من فريق جديد في مقر أوفرستوك في سليغو غرب أيرلندا. توظف شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بالفعل ٩٠ شخصًا يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير والتعلم الآلي.

حيث صرح مدير التطوير الأول في أوفرستوك "جون فورد" أن تزيرو تعمل في "سوق الأوراق المالية الرقمية سريع النمو"، قائلًا:

"إنه وقت مثير بالنسبة لشركة أوفرستوك أيرلندا للعمل مع تزيرو للتوسع في هذا المجال. وسيوفر ذلك تنوعًا من حيث التكنولوجيا ومجال الأعمال ويتيح لنا تقديم أدوار مثيرة وصعبة هنا في الشمال الغربي".

وفقًا لتقرير أرباح أوفرستوك للربع الثالث من عام ٢٠٢٠، زادت تزيرو من إيراداتها بنسبة ٩٧٪ على أساس سنوي إلى ١١,١ مليون دولار في الربع الأول من عام ٢٠٢٠. ومع ذلك، كانت تزيرو لا تزال غير مربحة، حيث خسرت ١٢,٣ مليون دولار في الربع الثالث.

كانت أوفرستوك واحدة من أولى الشركات الرئيسية الرئيسية التي أعلنت عن دعم بيتكوين (BTC). بعد إطلاق بورصة تزيرو لتوكنات الأوراق المالية في أواخر عام ٢٠١٦، أكملت أوفرستوك أيضًا طرحًا أوليًا للعملة بقيمة ١٣٤ مليون دولار لتزيرو في أغسطس ٢٠١٨.