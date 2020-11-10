بايرن ميونيخ إلى ينضم اتجاه كرة القدم التخيلي القائم على بلوكتشين

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:55 مساءً - يدخل نادي بايرن ميونخ لكرة القدم، الذي يلعب في الدوري الألماني، عالم كرة القدم التخيلي القائم على بلوكتشين.

تضم لعبة كرة القدم التخيلية سورير القائمة على إيثريوم بلوكتشين، والتي انضم إليها بايرن هذا الأسبوع، أكثر من ١٠٠ نادي مشارك بالفعل، بما في ذلك أسماء رفيعة المستوى مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

إن التعاون مع مشاريع بلوكتشين ليس غريبًا على نادي بايرن ميونخ، حيث دخل في الخريف الماضي في شراكة مع سترايكينغ إنترتينمنت لإنتاج مقتنيات رقمية للاعبين. وتكون هذه البطاقات قابلة للتحصيل واللعب بها كجزء من تحدي أسلوب الدوري التخيلي.

في إعلانه عن صفقة سورير لجمهوره، أشار نادي بايرن ميونخ إلى أن أفضل ٢٠ بطولة في العالم متاحة الآن على منصة الألعاب، والتي أصبحت عالمية حقًا.

تعمل سورير كلعبة كرة قدم خماسية. حيث يختار اللاعبون الجدد مجموعة أولية من ١٠ بطاقات لاعبين مستندة إلى بلوكتشين، والتي ينشئون منها فريق البطولة الخاص بهم.

وحسبما ورد، توفر سورير أيضًا للاعبين فرصة شراء وتداول بطاقات ذات إصدار محدود، والتي يتم تحديد درجاتها وقيمتها الأعلى من خلال الأداء الواقعي للاعبين في طاولات دوري كرة القدم وندرتها كمقتنيات رقمية.

ووفقًا لنانفانجيبل، وهو موقع تصنيف لألعاب بلوكتشين ومصدري الرموز المميزة القابلة للتحصيل وغير القابلة للاستبدال، فإن سورير تعمل على زيادة جداول الدوري بشكل طفيف واكتسب شعبية مع مجتمع الألعاب العالمي.

اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، احتلت المنصة المرتبة الثالثة، بحجم تداول أسبوعي يقارب ٢٤٣٠٠٠ دولار. ومع ذلك، فيما يتعلق بالمبيعات في جميع الأوقات، تتخلف سورير بشكل كبير عن أكي إنفينيتي، التي تبلغ ثلاثة أضعاف مبيعات سوق كرة القدم التخيلية.