تجارة السلع الزراعية القائمة على بلوكتشين تستفيد من أكبر سوق للقمح في العالم

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:55 مساءً - بعد عامين من الاختبار التجريبي، شهدت منصة بلوكتشين للتمويل للتجارة الزراعية العالمية طرحها التجاري من المطور السويسري سيرياليا إس إيه.

ويأتي الإطلاق بعد تنفيذ شامل للتجربة السابقة للإطلاق مع شركات من الجزائر والبرازيل ودبي واليابان وأوكرانيا. في نوفمبر ٢٠١٨، أفاد كوينتيليغراف عن الاستخدام المبكر للمنصة لإجراء صفقة تجريبية لقمح البحر الأسود من مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية.

وقد أوضحت سيرياليا للصحفيين أنها سعت إلى تلبية الحاجة إلى منصة تداول سريعة في سوق القمح الروسي العالمي ودمجها مع برنامج تنفيذ أكثر موثوقية وشفافية وتطورًا من الناحية التكنولوجية. حيث صرح الرئيس التنفيذي أندريه غريغوروف قائلًا:

"يمكن للتجار الآن أن يكونوا متأكدين بنسبة ١٠٠٪ أنهم قاموا بالفعل بالصفقة، مقابل الوساطة التقليدية عبر الهاتف. وعلى الفور، يتم التوقيع رقميًا على العقود وتسجيل السجلات في بلوكتشين "إلى الأبد".

بصفتها أكبر منتج للقمح في العالم، تشمل المعاملات في السوق الروسية أيضًا تجارة الذرة والشعير والحبوب والزيوت النباتية الأخرى. ووفقًا لسيرياليا، وصل حجم المعاملات في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى ٢٠٠٠٠ طن متري من الحبوب.

في وقتٍ سابق من هذا الخريف، أطلقت شركات الأعمال الزراعية الرائدة عالميًا من الولايات المتحدة وفرنسا والصين وهولندا مشروعًا مشتركًا سيستخدم تقنية بلوكتشين لتبسيط العمليات اللوجستية في القطاع الزراعي في البرازيل. حيث ينقل الشركاء التجاريون فيما بينهم حوالي ٥٥٠ مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية سنويًا.