الحكم على موظف في مايكروسوفت بالسجن ٩ سنوات في أول قضية تتعلق ببيتكوين بالولايات المتحدة تنطوي على احتيال ضريبي

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 05:53 صباحاً - حُكم على مهندس سابق بشركة مايكروسوفت بالسجن لمدة تسع سنوات لسرقته أكثر من ١٠ ملايين دولار من القيمة الرقمية من صاحب العمل السابق في شكل "قيمة مخزنة بالعملة" (CSV) بما في ذلك بطاقات الهدايا.

حيث استخدم فولوديمير كفاشوك، المواطن الأوكراني البالغ من العمر ٢٦ عامًا والمقيم في واشنطن، حسابات وهويات زملائه الموظفين لسرقة ثم بيع قيمة مخزنة بالعملة - مما جعل الأمر يبدو كما لو أن زملائه في العمل كانوا مسؤولين عن الاحتيال. كما استخدم كفاشوك أيضًا خدمة خلط بيتكوين (BTC) لمزيد من التعتيم على المسار الورقي وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية

وقد صرح بريان موران من مكتب المدعي العام الأمريكي قائلًا:

"إن السرقة من صاحب العمل أمر سيئ بما فيه الكفاية، ولكن السرقة وإظهار أن زملائك هم المسؤولون عن ذلك يوسع الضرر إلى ما يتجاوز الدولارات والسنتات." Advertisements

ووجهت إلى كفاشوك ١٨ جناية فيدرالية بما في ذلك ست تهم بغسل الأموال وتهمتين بتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وكان الأوكراني قد استخدم الأموال المسروقة لشراء منزل بقيمة ١,٦ مليون دولار على البحيرة وسيارة تسلا بقيمة ١٦٠ ألف دولار.

ووفقًا للوكيل الخاص لدائرة الإيرادات الداخلية "ريان كورنر"، فإن الحكم هو "أول قضية بيتكوين في البلاد تحتوي على مكون ضريبي."

"ببساطة، يثبت الحكم الصادر اليوم أنه لا يمكنك سرقة الأموال عبر الإنترنت والاعتقاد بأن بيتكوين ستخفي سلوكياتك الإجرامية."

عمل كفاشوك في مايكروسوفت من أغسطس ٢٠١٦ حتى تم رفده في يونيو ٢٠١٨.