غارلينغهاوس من ريبل يشرح استخدام بيتكوين للطاقة أمام إدارة بايدن

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 03:52 صباحاً - يعتقد براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، أن الشركات التي تحول النقود إلى بيتكوين (BTC) يمكن أن ترتكب خطًا مكلفًا لأن إدارة بايدن الأكثر وعيًا بالبيئة ستبدأ في إدارة البيت الأبيض في يناير.

حيث غرد غارلينغهاوس يوم الاثنين أن الرئيس القادم سيكون أكثر صرامة بشأن تغير المناخ، مما يتطلب أن تكشف جميع الشركات المتداولة علنًا عن أنشطتها في إنتاج غازات الاحتباس الحراري. وخص بالذكر سكوير كشركة "قد ترغب في الانتباه" إلى الإرشادات الفيدرالية الجديدة التي يمكن طرحها بمجرد تولي بايدن منصبه.

تعتمد تعليقات غارلينغهاوس على تغريدة سابقة من NYT Politics، والتي أوجزت بعض الإجراءات المقترحة من بايدن بشأن تغير المناخ، بما في ذلك إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس وتوقيع أوامر تنفيذية للحد من الانبعاثات. كان الرئيس ترامب قد انسحب من اتفاقية باريس في عام ٢٠١٧ بسبب مزاعم بأن الاتفاقية ستضر بالاقتصاد الأمريكي.

تصدرت سكوير عناوين الصحف الشهر الماضي بسبب إضافة ٤٧٠٩ بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية. وفي وقت الشراء، كانت عملات بيتكوين التي تم الحصول عليها حديثًا تمثل ما يقرب من ١ ٪ من النقد المتاح لشركة الدفع.

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في أغسطس، قالت شركة مايكروستراتيجي للتكنولوجيا متوسطة الحجم إنها جعلت عملة بيتكوين عملتها الاحتياطية الجديدة من خلال شراء ٢٥٠ مليون دولار من الأصول الرقمية. ومنذ ذلك الحين، زادت شركة استخبارات الأعمال من مقتنياتها إلى ٣٨٢٥٠ بيتكوين - بقيمة ٥٩٠ مليون دولار تقريبًا في وقت كتابة المقالة.

كان غارلينغهاوس قد أشاد بلعبة العملات المشفرة لشركة مايكروستراتيجي في أغسطس، ولكن يبدو أنه غير موقفه بعد الانتخابات الرئاسية. ويبدو أن سرد "استدامة المال" لريبل يتماشى مع مخاوف إدارة بايدن القادمة. كما يتم استخدامه أيضًا لعرض تفوق ريبل المفترض على إجماع إثبات العمل الذي يستنزف الموارد والذي تتبعه بيتكوين.

حيث تدعي ريبل أنه مقابل كل مليون معاملة، يمكن أن يوفر توكن XRP الخاص بها ٧٩٠٠٠ ساعة ضوء مقارنة بـ ٤,٥١ مليارات ساعة ضوء لبيتكوين. إذ تدعي الشركة أن XRP أكثر كفاءة بـ ٥٧٠٠٠ مرة من بيتكوين.