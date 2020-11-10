المستثمر الملياردير يقول إن بيتكوين قد يكون لها مستقبل أكثر من الذهب

تام شمس - الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 02:53 صباحاً - قام الملياردير الأمريكي ستانلي دروكنميلر بتغيير رأيه حول عملة بيتكوين، قائلًا إن لديها القدرة على تخزين القيمة للأجيال القادمة.

ففي حديثه على سي إن بي سي اليوم، قال دروكنميلر إنه على الرغم من أنه كان لا يزال يستثمر بكثافة في الذهب أكثر من العملات المشفرة، فقد اشترى على الأقل بعض بيتكوين (BTC). ولم يحدد المبلغ.

حيث قال الملياردير: "يمكن أن تكون عملة بيتكوين فئة أصول تتمتع بقدر كبير من الجاذبية كمخزنقيمة لكل من جيل الألفية وأموال ويست كوست الجديدة - وكما تعلمون، فه يمتلكون الكثير منها". لمدة ١٣ عامًا ومع كل يوم يمر، تحقق المزيد من استقرارها كعلامة تجارية".

لكي نكون منصفين، صدر الإصدار الرسمي الخاص ببيتكوين في عيد الهالوين، ٢٠١٨، وتم تعدين كتلة التكوين في بداية عام ٢٠٠٩. لكن دروكنميلر جديد على كل هذا، لذا لا داعي لمهاجمته بسبب أرقامه الخاطئة. حيث واصل القول إنه يستثمر في الذهب أكثر من بيتكوين:

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"أنا أملك من الذهب أضعاف مما أملكه من بيتكوين. ولكن بصراحة، إذا نجح رهان الذهب، فمن المحتمل أن ينجح رهان بيتكوين بشكل أفضل لأنها أخف وأكثر سيولة ولديها الكثير من التجارب."

يبلغ صافي ثروة رئيس مجلس الإدارة والرئيس السابق لشركة دوكين كابيتال، دروكنميلر حوالي ٤,٤ مليارات دولار. وتمثل تعليقاته الأخيرة تغييرًا في موقف الملياردير حول العملات المشفرة. فعلى الرغم من أنه استثمر في مشروع العملة المستقرة "بيزيس" في عام ٢٠١٨، إلا أن المستثمر ادعى العام الماضي أن بيتكوين لا يمكن أن تكون وسيطًا للتبادل، نظرًا لتقلبها.

حيث قال في ذلك الوقت: "لا أعتقد أنني إنسان بدائي، وهو ما تم وصفي به عندما قلت إنني لا أريد امتلاك بيتكوين".

طرح دروكنميلر سابقًا الذهب كأصل آمن لحماية المستثمرين من التعرض للأوراق المالية، في الوقت الذي تبدو فيه دول مثل الصين حريصة على تحدي هيمنة الدولار الأمريكي.