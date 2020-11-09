مناصر مونيرو يخسر سباق الكونغرس في نيويورك

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 11:55 مساءً - خسر دوغلاس تومان، وهو مناصر للعملات المشفرة ومضيف بودكاست مونيرو توك، في محاولته لتمثيل المنطقة الرابعة في نيويورك في الكونغرس الأمريكي.

ووفقًا لنتائج الانتخابات من وكالة أسوشيتيد برس، حصل تومان، وهو من الحزب جمهوري، على ١٣٤٢٤٣ صوتًا مقابل ١٤٧٥٨٠ صوتًا للنائبة الديموقراطية الحالية كاثلين رايس في المنطقة الرابعة بنيويورك، والتي تضم أجزاء من وسط وجنوب مقاطعة ناسو. عملت رايس كعضو في مجلس النواب الأمريكي منذ عام ٢٠١٥.

أعلن مقدم البث الصوتي لمونيرو (XMR) لأول مرة عن نيته الترشح للكونغرس في مارس، مشيرًا إلى أنه كان يعمل على منصة "لتحسين الديموقراطية التمثيلية والمال". كما قال تومان إنه على استعداد لقبول تبرعات XMR وغيرها من تبرعات العملات المشفرة لحملته لإنشاء حكومة أمريكية "أكثر احترافية للعملات الرقمية".

كذلك صرح مرشح الكونغرس قائلًا إنه "بوجود مجتمع العملات المشفرة ورائي، يمكننا على الأرجح جذب انتباه مونيرو الوطني كأموال لحرية التعبير". "مونيرو تتماشى مع المثل العليا التي تأسست عليها أمريكا إنها أمريكا ٢.٠ - بروتوكول للحفاظ على الحرية في العصر الرقمي."

شاركت عملات الخصوصية مثل مونيرو في الانتخابات والتشريعات الأمريكية هذا العام بشكل أو بآخر. ففي أكتوبر، استبدل محتالو العملات المشفرة لفترة وجيزة صفحة على موقع حملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، داعين القراء إلى التبرع لاثنين من محافظ مونيرو إذا أرادوا الكشف عن "معلومات سرية جدًا" عن الرئيس. كما عرضت دائرة الإيرادات الداخلية مؤخرًا مكافأة تصل إلى ٦٢٥ ألف دولار لأي شخص يمكنه اختراق ميزات مونيرو المزعومة حول عدم إمكانية تعقبها.