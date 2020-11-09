بيتكوين تهبط بعد أخبار حول التجارب الناجحة للقاح كوفيد-١٩

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 08:57 مساءً - انخفض سعر بيتكوين (BTC) بشكل حاد هذا الصباح حيث أعلنت شركة الأدوية فايزر، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية بيونتيك، عن إحراز تقدم في لقاح كوفيد-١٩.

إذ انخفضت بيتكوين بحوالي ١٠٠٠ دولار، أي أكثر من ٦ ٪، بين الساعة ١٢:٠٠ ظهرًا و٣:٠٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق اليوم في أخبار اللقاح، من ١٥٨٠٠ دولار إلى أدنى مستوى يومي بالقرب من ١٤٨١٥ دولارًا، بناءً على بيانات تريدينغ فيو. ثم ارتدت العملة المشفرة الرائدة قليلًا بحلول وقت كتابة المقالة، حيث كانت تقترب من ١٤٩٠٨ دولارات.

المصدر: تريدينغ فيو.كوم

في وقتٍ سابق من صباح اليوم، نشرت شركة فايزر بيانًا يزعم أن لقاح كوفيد-١٩ قد أظهر فعالية بنسبة ٩٠٪ تقريبًا. وقالت الشركة إن تلك النتيجة تأتي بعد اختبار ٤٣٥٣٨ شخصًا. ومع ذلك، لا يزال اللقاح في انتظار الموافقة النهائية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية:

"من المخطط أن يتم التقديم للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بعد وقت قصير من تحقيق معلم السلامة المطلوب، والذي من المتوقع حاليًا أن يحدث في الأسبوع الثالث من نوفمبر."

تعزيزًا لرواية بيتكوين كأصل تحوط أو أصل غير مرتبط، ارتفعت الأسواق المالية التقليدية حيث غطت وسائل الإعلام المختلفة أخبار لقاح كوفيد-١٩. حيث ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ بنسبة ٤٪ تقريبًا عند افتتاح السوق هذا الصباح. وفي الوقت نفسه، انخفض الذهب، وهو أحد الأصول الأخرى لتي تعمل كمخزن للقيمة، بأكثر من ٥٪ خلال الساعات العديدة الماضية، وتعاني من هبوط مستمرة في وقت كتابة المقالة.

بالإضافة إلى الذهب وبيتكوين، شهد عدد من الشركات التي سجلت مكاسب ملحوظة خلال عمليات الإغلاق الوبائية انخفاض تقييمات شركاتها اليوم. حيث شهدت منصة مؤتمرات الفيديو زوم انخفاض أسهمها بنسبة ١٩٪ تقريبًا، بينما انخفض سهم نتفليكس بنسبة ١٠٪ تقريبًا. حتى شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية انخفضت بأكثر من ٥٪.

يتوقع الكثيرون أن تنتعش عملة بيتكوين في مرحلة ما، تمامًا كما فعلت بعد أخبار جائحة كوفيد-١٩ الأولية في مارس.