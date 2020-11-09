دراغون إكس تستأنف عمليات السحب بآلية توكنات داخلية مؤقتة

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 04:55 مساءً - تقدم بورصة العملات المشفرة دراغون إكس إجراءً مؤقتًا لإعادة إجراء عمليات السحب بعد بعض المشكلات الشهر الماضي.

ووفقًا لإعلان رسمي يوم ٨ نوفمبر، تقدم دراغون إكس حلًا مؤقتًا للسماح بسحب العملات الرقمية. حيث ستتطلب البورصة من مستخدميها الحصول على ما يسمى توكنات "كوتة سحب دراغون إكس". وسيسمح توكن DWQ واحد بسحب أصول بقيمة ١ تيثر (USDT).

وقد أوضح المسؤولون التنفيذيون في دراغون إكس أنه يمكن للعملاء الحصول على DWQ من خلال التداول أو قرض الرهن العقاري أو الإيداع. حيث يذكر الإعلان أنه "عندما يقوم المستخدمون بعملية سحب، سيتم استهلاك نفس قيمة DWQ".

وفقًا للبورصة، تعد عمليات السحب المستندة إلى DWQ حلًا مؤقتًا استجابةً للمشكلات المستمرة في دراغون إكس.

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في ٢١ أكتوبر، قالت دراغون إكس إنها علقت عمليات الإيداع والسحب لجميع العملات الرقمية بسبب مشكلات ناجمة عن التجميد المستمر لعمليات السحب لبورصة أوكي إكس. وتعمل البورصة على خطة إعادة هيكلة من أجل استئناف تلك الخدمات على المنصة. حيث قال ممثلو دراغون إكس أنه سيتم إغلاق المنصة إذا لم يتمكنوا من إعادة التنظيم بنجاح بحلول ٢ نوفمبر. وفي إعلان الأمس، ذكرت البورصة:

"تسعى دراغون إكس مؤخرًا بنشاط إلى الاستثمار الخارجي، ومع ذلك، فإن العملية تستغرق وقتًا وهناك حالة من عدم اليقين أيضًا. ومن أجل تقصير وقت الانتظار، تخطط دراغون إكس لاستعادة سحب التوكنات تدريجيًا من خلال حل مؤقت".

وإذا أصبحت المنصة مربحة مرة أخرى، فسوف تعيد البورصة عمليات السحب المنتظمة، وتلغي متطلبات وآلية DWQ، وتتلف جميع توكنات DWQ.