أحجام البورصات اللامركزية ترتفع أكثر من ١٠٠٠٪ في الربع الثالث قبل أن يشهد أكتوبر تهدئة جنون التمويل اللامركزي

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 04:55 مساءً - بلغ حجم التداول في البورصات اللامركزية (DEX) ٤٢,٦ مليار دولار خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، مسجلًا زيادة بنسبة ١١٣٢٪ عن الربع السابق، وفقًا لتقرير صناعي حديث من توكن إنسايت.

ومع ذلك، شهد شهر أكتوبر تراجعًا قليلًا عن أعلى المستويات في سبتمبر، حيث بدأت أسعار بيتكوين (BTC) في الارتفاع، مما أعاد جذب انتباه المتداولين بعد ازدهار التمويل اللامركزي في الأشهر القليلة الماضية (DeFi).

وصلت الأحجام في يوليو وحده إلى ٥ مليارات دولار، بزيادة قدرها الثلث عن رقم الربع الثاني بأكمله. استمرت الأحجام الشهرية في الارتفاع خلال الربع الثالث، مسجلة متوسط ​​زيادة شهرية تزيد عن ١٤٠٪.

وكانت حصة الحجم بين عدد متزايد باستمرار من البورصات اللامركزية المتنافسة لا تزال مركزة إلى حدٍ ما، مع ما يصل إلى ٥٠ ٪ من التداول يحدث على يونيسواب، وما يقرب من ثلاثة أرباع تمثلها أكبر ثلاث بورصات.

ومع ذلك، تصدرت ثماني بورصات لامركزية حجم تداول بلغ مليار دولار في الربع الثالث، مقارنة بصفر في الربع السابق.

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وأحد الدوافع التي يفترضها التقرير لهذه الزيادة في الحجم هو "تأثير الثروة" الذي جلبته البورصات اللامركزية، والتي فتحت "سوقًا بين الأساسي والثانوي".

ووفقًا لتوكن إنسايت، يمكن أن يمنح هذا المستخدم العادي إمكانية الوصول إلى مشاريع عالية الجودة قبل أن تتسرب إلى الأسواق الثانوية، وقد شوهد بشكل ملحوظ خلال جنون التمويل اللامركزي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور البورصات اللامركزية يغير العلاقة بين مشاريع التوكنات والبورصات المركزية. كان هذا في السابق منحرفًا بشدة لصالح البورصات، والتي يمكن أن تطلب مدفوعات كبيرة لإدراج التوكنات.

توفر البورصات اللامركزية سوقًا خارج هذا، حيث يمكن للمشاريع أن تزدهر بدون دعم البورصات المركزي الرئيسي.

ومع ذلك، حتى مع المكاسب المسجلة في الربع الثالث من أحجام التداول في البورصات اللامركزية، فإنها لا تزال تمثل ١,٢٤٪ فقط من إجمالي معاملات السوق الفورية لنفس الفترة.