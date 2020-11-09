مُعارض بيتكوين "روبيني": ثورة العملات الرقمية للبنوك المركزية قادمة خلال ٣ سنوات

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 02:55 مساءً - نورييل روبيني، الخبير الاقتصادي الحائز على جوائز والمشكك المعروف في بيتكوين (BTC)، واثقٌ من أن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، هي مستقبل المال.

ووفقًا لروبيني، فإن عملات البنوك المركزية العالمية مثل اليوان الرقمي قادرة على استبدال الخدمات المالية الرئيسية والعملات المشفرة في المستقبل القريب. حيث قال الخبير الاقتصادي في مقابلة مع ياهو فاينانس يوم ٧ نوفمبر: "سوف تقوم بمزاحمة أنظمة الدفع الرقمية، أو في القطاع الخاص، بدءًا من العملات المشفرة التي ليست عملات في الحقيقة".

وقد توقع روبيني أن تأتي "ثورة" مدعومة من العملات الرقمية للبنوك المركزية في غضون ثلاث سنوات:

"لذلك لن تكون هناك حاجة إلى العملات المشفرة، ولا حتى إلى فينمو. ولا إلى حساب مصرفي. ولن تكون هناك أيضًا حاجة إلى شيكات. والثورة الكبيرة التي سنراها في السنوات الثلاث المقبلة ستكون العملات الرقمية للبنوك المركزية". Advertisements

علاوة على ذلك، فإن الخبير الاقتصادي المشهور عالميًا واثق من أن العملة المشفرة نفسها "تسمية خاطئة"، لأن العملة تحتاج إلى توفير وحدة حساب. وجادل روبيني قائلًا: "لا شيء يتم تسعيره بعملة بيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى"، مدعيًا أن العملات المشفرة لا توفر "عاملًا مشتركًا واحدًا" أو "وسيلة دفع قابلة للتطوير".

ومع ذلك، فقد اعترف روبيني أن بيتكوين يمكن أن تكون بمثابة مخزن للقيمة، وهي وظيفة رئيسية للمال إلى جانب وحدة الحساب ووسيلة التبادل:

"ربما تكون مخزنًا جزئيًا للقيمة، لأنه، على عكس الآلاف من ما أسميه العملات الوهمية، لا يمكن التقليل من قيمتها بسهولة نظرًا لوجود خوارزمية على الأقل تحدد مقدار زيادة المعروض من بيتكوين بمرور الوقت".

انتقد روبيني أيضًا التمويل اللامركزي، وهو أحد الاتجاهات الرئيسية في سوق العملات المشفرة في عام ٢٠٢٠. جادل الخبير الاقتصادي في أواخر سبتمبر ٢٠٢٠ قائلًا: "إن التمويل اللامركزي ما هو إلا برنامج وهمي منذ بدايته"، مضيفًا أن الصناعة "متعثرة تمامًا لأن بلوكتشين كانت دائمًا أكثر تكنولوجيا مُبالغ فيها في تاريخ البشرية".