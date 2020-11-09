ريبل تفتتح مكتبًا إقليميًا في دبي في أعقاب الربع الثالث المتقلب بالنسبة للتوكن

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:56 صباحاً - وفقًا لإعلان بتاريخ ٧ نوفمبر، أنشأت ريبل مكتبًا إقليميًا في مركز دبي المالي العالمي (DIFC).

وبحسب ما ورد اختارت شركة المدفوعات القائمة على بلوكتشين هذا الموقع بسبب "لوائحه المبتكرة". ويذكر الموقع الإلكتروني لمركز دبي المالي العالمي أن المنطقة الاقتصادية الخاصة تخدم أكثر من ٢٥٠٠ شركة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا باعتبارها "جهة تنظيمية مستقلة" تتمتع "بنظام قضائي مثبت".

وقد صرّح نافين جوبتا، المدير الإداري لريبل، أن "ريبل تمتلك بالفعل قاعدة عملاء كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن فرصة الاشتراك مع عملائنا جعلت مركز دبي المالي العالمي خيارًا مثاليًا". "سيكون مكتبنا الإقليمي بمثابة نقطة انطلاق لتقديم حلولنا القائمة على بلوكتشين وتعميق علاقاتنا مع المزيد من المؤسسات المالية في المنطقة."

كان الرئيس التنفيذي براد غارلينغهاوس والشريك المؤسس كريس لارسن قد تحدثا عن نقل المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو إلى بلد يتمتع بقدر أكبر من الوضوح التنظيمي من الولايات المتحدة. حيث أفاد كوينتيليغراف أن ريبل قد اختارت اليابان وسنغافورة كموقع محتمل لمكاتبها الجديدة.

ويُزعم أن مركز دبي المالي العالمي في الإمارات العربية المتحدة يقدم لشركات بلوكتشين مثل ريبل أي ضرائب على دخل الشركات والأرباح لمدة ٥٠ عامًا على الأقل. وبالإضافة إلى المركز المالي، أعلن مركز دبي للسلع المتعددة - أكبر منطقة حرة في الإمارات العربية المتحدة - في يناير أنه يخطط لإطلاق نوع جديد من وادي العملات المشفرة.

تأتي حركة الريبل وسط تقلب متزايد في توكن ريبل مقارنةً بعملة بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) في عام ٢٠٢٠. ووفقًا لتقرير أسواق ريبل للربع الثالث من عام ٢٠٢٠ الصادر يوم ٥ نوفمبر، كان تقلب ريبل خلال الربع الثالث أعلى من تقلب بيتكوين وإيثريوم، مما يمثل زيادة في التقلب عن ذلك في الربع الثاني والأول.

المصدر: ريبل

يتم تداول ريبل حاليًا عند ٠,٢٥ دولار أمريكي، بعد أن ارتفعت بنسبة ٢,٠٩٪ في آخر ٢٤ ساعة.