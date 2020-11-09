شركة لاير إكس لابز اليابانية تطور بروتوكول للتصويت الإلكتروني قائم على بلوكتشين

تام شمس - الاثنين 9 نوفمبر 2020 01:56 صباحاً - أعلنت شركة لاير إكس اليابانية عن تطوير نظام تصويت إلكتروني قائم على بروتوكول بلوكتشين كجزء من مبادرة "مدينة ذكية" الأوسع نطاقًا التي تتبعها مدينة تسوكوبا.

وقالت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها إن النظام الجديد سيلبي الاحتياجات الفنية للتصويت الإلكتروني، بما في ذلك منع التصويت المزدوج، والتخزين الدقيق لمحتوى التصويت وسرية الناخبين وإدارة سجلات التشغيل.

بالإضافة إلى ذلك، سيمكن الناخبين من التحقق من نتائج التصويت الخاصة بهم، مما يوفر القدرة المشفرة للتحقق من أن عمليات التسجيل والتجميع للأصوات على شبكة بلوكتشين قد تم تنفيذها بشكل صحيح.

أوضحت لاير إكس أنها تسعى من خلال نظامها الجديد إلى الدفع باتجاه التحول نحو التصويت الإلكتروني في الحكومات المحلية. كما أشارت إلى أنها تعمل على تعزيز الجهود الهادفة إلى حل المشكلات الفنية المتعلقة بالتحول الرقمي (DX) للخدمات الإدارية المختلفة.

أعلنت لاير إكس أيضًا أنها ستنضم إلى مدينة تسوكوبا، المجلس الذكي لمحافظة إيباراكي، والذي يهدف إلى تحويل تسوكوبا إلى "مدينة ذكية" ونقلها إلى العصر الرقمي.

دفعت جائحة فيروس كورونا العديد من البلدان والدول المحلية إلى تطوير خيارات التصويت عبر الإنترنت القائمة على بلوكتشين. حيث جربت روسيا بالفعل التصويت الإلكتروني المستند إلى بلوكتشين ونشرت أيضًا شفرة المصدر للمنصة على غيتهاب.

وبالمثل، أجرت بلدية فيرنويل سور سين الفرنسية تصويتًا على مشروع طريق من خلال تطبيق قائم على بلوكتشين، وأعلن الحزب الديموقراطي في ميشيغان عن تجربة تصويت إلكترونية ناجحة عبر منصة فوتز القائمة على بلوكتشين.