شبكة غرين تتعرض لهجوم ٥١٪ بينما يظل توكن غرين مرنًا

تام شمس - الأحد 8 نوفمبر 2020 11:58 مساءً - عانت غرين، وهي عملة مشفرة تركز على الخصوصية قائمة على بروتوكول ميمبلويمبل، من هجوم بنسبة ٥١٪ على بلوكتشين.

ووفقًا لتغريدة بتاريخ ٧ نوفمبر من مجموعة تو ماينرز لتعدين العملات المشفرة، جمعت مجموعة غير معروفة ٥٧,٤٪ من إجمالي قوة الهاش لشبكة غرين (GRIN) مساء السبت. كانت تو ماينرز تسيطر على ١٩,١٪ فقط من قوة هاش غرين، بينما احتل القائمون بالتعدين من مجموعة سباركبول المرتبة الثالثة بنسبة ١٨,٩٪.

وتُظهر البيانات من غرين سكان أن المهاجمين كانوا قادرين على إعادة تنظيم كتلة متشعبة واحدة على الأقل، في الساعة ٢٣:١٧ بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٧ نوفمبر. كما زادت مجموعة التعدين غير المعروفة سيطرتها منذ يوم السبت، واستحوذت على ٥٨,١٪ من معدل هاش غرين في وقت كتابة المقالة. وقد ارتفعت نسبة تو ماينرز إلى ٢٤,٦٪، في حين انخفض سباركبول إلى ١١,٣٪.

وعندما تتحكم مجموعة من المعدنين في أكثر من نصف طاقة التعدين للشبكة، يمكن أن يؤثر ذلك على تنظيم الكتل، مما قد يتسبب في تقلب سعر التوكن وتعطيل الثقة في بلوكتشين. ومع ذلك، فإن مجموعة التعدين التي تتحكم في ٥١٪ أو أكثر من معدل هاش الشبكة لا يعني بالضرورة أن لديها نوايا سيئة - حيث إن سباركبول كانت تمتلك ما يصل إلى ٦٠٪ من قوة هاش الشبكة من قبل ولم يقطع إنتاج كتل غرين الجديدة كما ورد.

ظل توكن غرين بدون تغيير نسبيًا في الأخبار، حيث انخفض بنسبة ١,٣٪ فقط خلال فترة ٢٤ ساعة.

عانت بلوكتشين إيثريوم كلاسيك (ETC) ما لا يقل عن ثلاثة هجمات بنسبة ٥١٪ في أغسطس، حيث تسبب المهاجمون في إعادة تنظيم آلاف الكتل. وعلى عكس بلوكتشين إيثيوم كلاسيك - الذي سيكلف المهاجمين أكثر من ٧٠٠٠ دولار/ ساعة للتحكم في أكثر من نصف قوة هاش بلوكتشين - فإن الحفاظ على ٥١٪ على شبكة غرين يكلف ٧٥ دولارًا فقط في وقت كتابة المقالة، وفقًا لمورد الإنترنت كريبتو ٥١.