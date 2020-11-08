مع اقتراب تكامل باي بال، الرئيس التنفيذي لشركة باكسوس يرى اعتمادًا جماعيًا للأصول المرمزة

تام شمس - الأحد 8 نوفمبر 2020 11:58 مساءً - ناقش مؤسس باكسوس ومديرها التنفيذي تشارلز كاسكاريلا، في جلسة الأسبوع الماضي لرابطة سوق السبائك بلندن، نمو توكن باكسوس المدعوم بالذهب، PAXG، ومستقبل ترميز الأصول بشكل عام - وهو مستقبل يمكن أن يشمل تكامل الشركة الذي أعلنت عنه مؤخرًا مع العملاق المالي باي بال.

تحدث كاسكاريلا جنبًا إلى جنب مع مدير فيديليتي لابز لإدارة المنتجات راغاف تشاولا وشاخيلا ميزرا ممن إل إم بي إيه، حيث أخبر الجمهور أن توكن الذهب المدعوم بالأصول كان مناسبًا بشكل طبيعي لرؤية باكسوس:

"لقد كان حقًا أمرًا منطقيًا للغاية بالنسبة لنا أن نطلق توكن للذهب نظرًا لما نحاول القيام به في باكسوس، وهو تكوين بنية تحتية للنظام المالي القائم على بلوكتشين، والنظام المالي الأكثر انفتاحًا الذي نعتقد أنه تتطور من الذي نحن فيه الآن".

كما أشار إلى مجموعة متنوعة من العيوب التي تحد من فائدة كل من الذهب المادي والأصول المدعومة بالذهب المتبادلة في الأسواق التقليدية، بما في ذلك ساعات السوق المحدودة والتكاليف الاحتكاكية العالية الملازمة لتبادل السبائك المادية.

ونظرًا للسيولة الفائقة، وإمكانية التحويل، والتوافر في الأسواق التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة، يرى كاسكاريلا أن الذهب المرمز والأصول الأخرى هي المستقبل.

حيث قال عن السلع الموجودة في السلسلة: "الحقيقة هي، على ما أعتقد، أن هذا الاتجاه هو في الحقيقة اتجاه حتمي حول مكان وجود الأصول".

ومع ذلك، يقف أحد العوائق الرئيسية أمامنا: وهي بناء "خمود" نحو التبني.

حتى الآن، قامت باكسوس بترميز ٧٥ مليون دولار من الذهب، أو ٣٧٠٠٠ أوقية - وهو مجرد جزء بسيط من سوق الذهب العالمي المقدر بـ ٧,٣ تريليونات دولار. كذلك أشار كاسكاريلا أن التبني على نطاق واسع يتباطأ من خلال الخطوات الأساسية: يجب أولًا اختيار اعتماد بلوكتشين، ثم اختيار الذهب أيضًا كأصل لأخذها في السلسلة.

لكنه يعتقد أن المضاعف من ٥ إلى ١٠ في الأصول المُدارة، والذي يرفع إجمالي سوق الذهب المرمز إلى أكثر من مليار دولار، هو المكان الذي سيبدأ فيه سوق الأصول المرمزة حقًا في "الانتشار".

علاوة على ذلك، يعتقد كاسكاريلا أن هذا يمكن أن يحدث قريبًا:

"بعض الشراكات التي لدينا في طور الإعداد ستكون قادرة على جلب الذهب الرقمي لمئات الملايين، إن لم يكن المليارات، من الناس، في غضون ١٨ شهرًا القادمة ... وأنا أعتقد أن منحنى التبني لكل من الأصول القائمة على بلوكتشين، ولكن الذهب على وجه التحديد، مشرق للغاية، وهذا هو المكان الذي سيكون فيه المستقبل."

على الرغم من أن كاسكاريلا لم يذكر باي بال كأحد الشركاء، فقد توقع المعلقون أن يكون تكامل باكسوس/باي بال هو البوابة نحو التبني الجماعي للعملات المشفرة - وإذا كان على شركة عملاقة مثل باي بال تقديم الوصول إلى الأصول المرمزة، فقد يكونون التاليين.

وعلى الرغم مما يدافع عنه مناصرو الذهب مثل بيتر شيف، يعتقد كاسكاريلا أنه يجب رقمنة الذهب، على وجه الخصوص، من أجل التنافس مع بيتكوين.