ماكينات الصراف الآلي المشفرة تستمر في الازدهار على مستوى العالم في عام ٢٠٢٠

تام شمس - الأحد 8 نوفمبر 2020 08:54 مساءً - في عام ٢٠١٣، شهد العالم ظهور أول ماكينة صراف آلي لبيتكوين على الإطلاق عندما وضعت شركة تسمى روبوكوين آلة في مقهى فانكوفر. وبالسماح للعملاء بتداول بيتكوين مقابل النقود، والعكس صحيح، شهدت الماكينة صفقة بقيمة ١٠٠٠٠ دولار في بيتكوين في اليوم الأول.

والآن وبعد مرور شهر على نهاية عام ٢٠٢٠، يبلغ العدد التقديري لماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم التي تتيح للعملاء شراء وبيع بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات البديلة نقدًا حوالي ١١٦٦٥ ماكينة صراف آلي، وفقًا لكوين إيه تي إم رادار.

ويعكس هذا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ماكينات الصراف الآلي المشفرة مقارنةً بالعام الماضي. إذ يُقدر عدد ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة في نهاية عام ٢٠١٩ بـ ٦٣٧٢ ماكينة؛ والآن، مع اقترابنا من توديع ٢٠٢٠، كانت هناك زيادة بنسبة ٨٠٪ تقريبًا.

يُظهر كوين إيه تي إم رادار أيضًا أن عدد ماكينات الصراف الآلي المشفرة يتزايد باستمرار بمعدل ٢٣ ماكينة يوميًا، أو ما يقرب من ماكينة صراف آلي جديد كل ساعة.

سجلت الولايات المتحدة أسرع انتشار في عالم ماكينات الصراف الآلي المشفرة، وحصلت على أكبر حصة من ماكينات الصراف الآلي المشفرة داخل أراضيها. كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي المشفرة الموجودة في الولايات المتحدة من ٤٢١٣ ماكينة صراف آلي في عام ٢٠١٩ إلى ٩٢٤٢ ماكينة صراف آلي في عام ٢٠٢٠، بزيادة تزيد عن ٥٠٪. تمثل الولايات المتحدة حاليًا حوالي ٧٩,٢٪ من إجمالي عدد ماكينات الصراف الآلي المشفرة في العالم.

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وهناك أيضًا تنوع متزايد في انتشار ماكينات الصراف الآلي المشفرة داخل الولايات المتحدة، مع وجود مواقع في المتاجر الصغيرة ومراكز التسوق ومراكز النقل وحتى واحدة في تسلا غيغافاكتوري.

ومن بين المراكز الخمسة الأولى، احتلت كندا المرتبة الثانية مع ٨٨٠ ماكينة صراف آلي وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث مع ٢٦٨ آلة واحتلت هونغ كونغ المركز الرابع مع ٦٢ ماكينة؛ وأخيرًا كولومبيا، التي أبدت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا بإنشاء ماكينات صراف آلي للعملات المشفرة مع ٥٩ ماكينة.

أما بالنسبة لإفريقيا، فقد احتلت جنوب إفريقيا قيادة القارة مع ٦ ماكينات، لكنها ينبغي أن تكون حذرة، حيث أبدت نيجيريا، والتي تمتلك أكبر اقتصاد في القارة، اهتمامًا متزايدًا خلال العام الماضي.

وعلى مستوى الشركات التي تصنع ماكينات الصراف الآلي المشفرة، احتلت جينيسيس كوين المرتبة الأولى في العالم، حيث قامت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها بنشر ٤٠٠٠ ماكينة صراف آلي للعملات المشفرة حول العالم، تليها شركة جنرال بايتس مع ٣٤٤٢ ماكينة صراف آلي.

يوضح النمو الكبير في عدد ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة في عام ٢٠٢٠ الاهتمام المتزايد من كل من مشتري التجزئة والمؤسسات المالية، بما في ذلك عملاق المجال المالي "باي بال".