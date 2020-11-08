في خضم الانتخابات، كيف كانت بيتكوين: أخبار العملات المشفرة السيئة لهذا الأسبوع

تام شمس - الأحد 8 نوفمبر 2020 03:51 صباحاً - لقد مر أسبوع. وسواء كانت السياسة تجعله أسبوعًا جيدًا أو سيئًا يعتمد على وجهة نظرك، ولكن إذا كنت تمتلك بيتكوين، فمن المؤكد أنها كانت جيدة. حيث ارتفع السعر بنسبة تزيد عن ٨,٥ بالمائة خلال الأيام السبعة الماضية. وقد تجاوزت الآن ١٤٠٠٠ دولار أمريكي وأمضت ١٠٠ يوم فوق ١٠٠٠٠ دولار. وهذا جعل بعض الخبراء يتوقعون قفزة جديدة. بينما يتطلع البعض الآخر إلى عام ٢٠١٦ بحثًا عن إشارات إيجابية. ثم أعقبت فترة الاستقرار قبل الانتخابات أيضًا موجة ارتفاع. ويمكن أن يوجد المستوى التالي للمقاومة عند ١٧٠٠٠ دولار. فهل ستصل بيتكوين إلى هناك؟ يعتمد الكثير على مدى هبوطها أولًا.

تبدو الحيتان بالتأكيد متفائلة. حيث شهد يوم الانتخابات خروج ٥٨٨٦١ بيتكوين من باينانس. ويبلغ هذا حوالي ٨١٦ مليون دولار. قد يكون ذلك نتيجة لصفقة، ولكن قد يكون ذلك أيضًا نتيجة استعداد الحيتان لموجة ارتفاع الأسعار. كما تم نقل حوالي مليار دولار من محفظة طريق الحرير لأول مرة منذ عام ٢٠١٥. وقد يكون ذلك نتيجة الاختراق.

لكن باي بال متفائل بشأن مستقبل بيتكوين. إذ تقوم الشركة بزيادة حدود الشراء الأسبوعية من ١٠٠٠٠ دولار إلى ١٥٠٠٠ دولار. كما تمتلك العملة صديقًا جديدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي. حيث فازت الجمهوريّة سينثيا لوميس بسباقها لتمثيل وايومنغ. اشترت لوميس بيتكوين لأول مرة في عام ٢٠١٣، وترى أن العملة الرقمية مخزن موثوق للقيمة.

وليست فقط عملات بيتكوين هي التي تعمل بشكل جيد. فالتكنولوجيا التي تدعمها أيضًا تحص على الزخم، حيث استخدمت وكالة أسوشيتد برس بلوكتشين لنشر نتائج الانتخابات مع ضمان عدم إمكانية اختراق هذه الأعداد. كذلك كان أندرو براغ، عضو مجلس الشيوخ الأسترالي، يدفع بلوكتشين كوسيلة لتسهيل الامتثال المالي. وقد انضم جبل طارق إلى مجلس الأعمال العالمي بلوكتشين كعضو مراقب. حيث ينضم إقليم ما وراء البحار البريطاني إلى أكثر من ٥٠ دولة في المجلس، ويخطط لتعزيز استخدام بلوكتشين في جميع أنحاء الجزيرة. وفي بنغلاديش، أجرى الذراع المحلي لبنك إتش إس بي سي أول صفقة تمويل تجاري دولي عبر بلوكتشين في البلاد. حيث استغرق خطاب الاعتماد الرقمي أقل من يوم للمعالجة. وبدون بلوكتشين، كان الأمر سيستغرق من خمسة إلى ١٠ أيام.

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قد تكون بيتكوين وبلوكتشين في ارتفاع لكن أسواق التمويل اللامركزي بدأت في الهدوء. حيث انخفضت رسوم إيثريوم. لكن إلكترونيوم ترتفع. حيث تحتفل شبكة المدفوعات المشفرة بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها. وهي تتطلع إلى التوسع في استخدام عملة ETN الخاصة بها وتطوير منصة AnyTask.

وأخيرًا، إذا كنت ترغب في الخروج من العام في سيارة تسلا موديل ٣ الجديدة، فإن كوين زوم تمنحك واحدة. ما عليك سوى استخدام بطاقة كوين زوم فيزا أو تداول بعض الظواهر في بورصة المنصة وستكون في وضع جيد. وهذا من شأنه أن يجعل الأسبوع جيد.

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