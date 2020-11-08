٣ طرق قد يتفاعل بها سعر بيتكوين والأسهم مع رئاسة بايدن

تام شمس - الأحد 8 نوفمبر 2020 02:52 صباحاً - في ٧ نوفمبر، أعلنت العديد من وسائل الإعلام الكبرى أنه بعد ٤ أيام من عد الأصوات الصارم في ولايات ساحات القتال الرئيسية، تمكن جو بايدن من تأمين عدد كافٍ من الأصوات الانتخابية ليصبح الرئيس رقم ٤٦ للولايات المتحدة.

ومع بدء تلاشي الإثارة بشأن اقتراب الانتخابات بشكل لا يصدق، سيلقي المحللون نظرة فاحصة على كيفية تأثير رئاسة بايدن على الأسواق التقليدية وأسعار بيتكوين. هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب مراعاتها وهي التمرير النهائي لجولة جديدة من التحفيز الاقتصادي وتعزيز الدولار الأمريكي وإمكانية انتعاش سوق الأسهم.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو.كوم

التحفيز الاقتصادي يمكن أن يدفع بيتكوين للارتفاع

قبل الانتخابات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم تأجيل مناقشات التحفيز إلى ما بعد الانتخابات. نتيجةً لذلك، كافح الديموقراطيون والجمهوريون للتوصل إلى إجماع على صفقة.

ويضيء انتخاب بايدن آفاق حزمة تحفيز بنهاية العام. اقترح الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي بالفعل مشروع قانون تحفيز بقيمة ٢,٢ تريليون دولار في أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على الدعم في مجلس الشيوخ.

ويمكن أن تؤثر الجولة الثانية من التحفيز بشكل إيجابي على بيتكوين لأنها تخفف بشكل كبير من الظروف المالية في الولايات المتحدة، كما أنها سترفع الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي تحفز شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

تطور مفهوم بيتكوين من أصل محفوف بالمخاطر إلى أصل ملاذ آمن والتضخم في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك العديد من الحالات التي يتحرك فيها سعر بيتكوين جنبًا إلى جنب مع سوق الأوراق المالية، لذلك في غياب الرغبة في الأصول التي تنطوي على مخاطر، لا يزال سعر بيتكوين يرتفع.

رفع الدولار الأمريكي

إذا وافقت إدارة بايدن على حزمة تحفيز، فسيرتفع الدولار الأمريكي. إذ شهدت منطقة اليورو، على سبيل المثال، ارتفاعًا سريعًا في اليورو بعد تمرير اقتراح تحفيز كبير.

كان أداء الدولار الأمريكي دون المستوى مقابل العملات الاحتياطية منذ مارس. وبالتالي، فقد ساعدت في انتعاش الذهب وبيتكوين ومخازن اليمة البديلة الأخرى، حيث تم تسعيرها مقابل الدولار.

وعلى هذا النحو، هناك احتمال أن الجولة الثانية من التحفيز وتحسين ثقة المستثمر يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في البداية على سعر بيتكوين. من المهم أيضًا ملاحظة أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تعزيز الدولار إلى ضغط بيع إضافي على بيتكوين والذهب.

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أسواق الأسهم قد ترتفع الآن بعد أن "حُسمت" الانتخابات

يتوقع المحللون أيضًا أن يتعافى سوق الأسهم الأمريكية بعد تأكيد نتيجة الانتخابات.

وعلى الرغم من أن العديد من المحللين يعتقدون أن سياسات بايدن الضريبية والبيئية قد تؤدي في النهاية إلى تراجع سوق الأسهم، إلا أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن ترتفع الأسهم على المدى القصير.

انخفض سوق الأسهم بشكل حاد خلال شهري أغسطس وسبتمبر حيث حذر المحللون من إجراء انتخابات محل نزاع. ومن غير المرجح أن تكون التكهنات حول نتيجة الانتخابات قد أدت إلى عمليات بيع مكثفة للأصول التي تنطوي على مخاطر.

وبدلًا من ذلك، تسبب الخوف من استمرار الانتخابات دون فائز واضح في اهتزاز الأسواق.

بعد اختتام سباق ٢٠٢٠، كان هناك قدر أقل من عدم اليقين في الأسواق وهذا قد يسمح للأسهم بالتعافي إلى جانب الأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.

فيما يتعلق بالتنظيم، قال المستشار العام لشركة كومباوند فاينانس "جيك تشيرفنسكي" إن بايدن لم يعبر عن أي موقف عام تجاه العملات المشفرة. حيث كتب قائلًا:

لم يقل الرئيس المنتخب بايدن أي شيء علنًا عن آرائه بشأن العملات المشفرة. وفي الوقت الحالي، إنها في الحقيقة ليست مشكلة كبيرة بما يكفي لتلفت انتباهه. تعتمد السنوات الأربع القادمة لسياسة العملات المشفرة الأمريكية على من يعينه في المناصب الرئيسية؛ وسنعرف المزيد مع بدء الانتقال".

في حين أن وسائل الإعلام قد أعلنت أن جو بايدن هو الفائز في انتخابات ٢٠٢٠، لم يتنازل الرئيس ترامب بعد، ومن المتوقع على نطاق واسع أن الفريق القانوني لترامب سوف يعترض على النتائج ويحاول فرض إعادة فرز الأصوات في كل ولاية.

وإذا حدث هذا، فقد يعود الخوف والتقلب إلى الأسواق بسرعة ويؤدي إلى تراجع أسعار الأسهم والعملات المشفرة.