هولندا تسجّل أول منصة عملات مشفرة تواجه المستهلكين منذ تطبيق التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال

تام شمس - السبت 7 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - تلقت بورصة العملات المشفرة "بلوكس" الضوء الأخضر للعمل في هولندا، مما يجعلها أول منصة تقوم بذلك منذ أن نفذت الدولة التوجيه الخامس لمكافحة غسيل الأموال للاتحاد الأوروبي (AMLD٥).

حيث قالت الشركة في إعلان على المدونة اليوم إن "بلوكس هي أول شركة للعملات المشفرة تركز على المستهلك والتي سيتم إدراجها في سجل البنك المركزي الهولندي". "هذا التسجيل إلزامي في هولندا لكل شركة تسمح لمستخدميها بشراء وبيع وتداول والاحتفاظ بالعملات المشفرة."

تصدرت شركة أمداكس بي في لخدمات العملات المشفرة ومقرها هولندا عناوين الصحف في أكتوبر باعتبارها الشركة الأولى من نوعها في المنطقة المنظمة حديثًا. لكن أمداكس تقدم خدماتها لكبار المستثمرين. حيث قال بيان صدر في أكتوبر من أمداكس على فاينكسترا إن "أمداكس تدعم الشركات وكذلك المستثمرين من القطاع الخاص بحافظة أعمال - تبدأ باستثمارات ٢,٥ بيتكوين - وتداول العملات المشفرة والتخزين الآمن والحفظ المؤمن".

ومع وجودها ضمن قائمة مقدمي خدمات العملات المشفرة المعتمدين، تروّج بلوكس بي في الآن لتسجيلها من البنك المركزي الهولندي. تم تسجيل بورصة العملات المشفرة "إني كوني دايركت" اليوم أيضًا.

وأوضح منشور مدونة الشركة أن "بلوكس تسمح للمستهلكين بالاستثمار في عملتهم الرقمية المفضلة مقابل أقل من ١ يورو". "لذلك فإن موافقة البنك المركزي الهولندي تعني أن العملات المشفرة ستظل في متناول عامة الناس."

على عكس الكيانات الثلاثة التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا، غادرت بورصة مشتقات الأصول الرقمية ديربيت هولندا في يناير ٢٠٢٠ لتجنب اللوائح الجديدة.