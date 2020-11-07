٤٪ فقط من النرويج يستخدمون النقد بينما تقوم الدولة بتقييم العملة الرقمية للبنك المركزي، حسبما يقول مدير بنك نورجز

تام شمس - السبت 7 نوفمبر 2020 12:51 صباحاً - في حديثها في فعالية يوم الخميس، وصفت إيدا وولدن باش، نائبة محافظ البنك المركزي النرويجي، انخفاضًا في المدفوعات النقدية أثناء الإسهاب في مناقشة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC).

وقالت باش في كلمتها خلال مؤتمر المدفوعات المالي بالنرويج إن "٤٪ فقط من المدفوعات تتم الآن باستخدام النقد". وأضافت أن "هذه الحصة هي نفسها تقريبًا في الربيع وهي أقل بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة". "على حد علمنا، فإن حصة المدفوعات النقدية أقل في النرويج منها في أي بلد آخر."

تستخدم النرويج الكرونر، وهي العملة الصادرة عن بنك النرويج، وهو البنك المركزي للبلاد. بعد ظهور مخاوف كوفيد-١٩ في مارس، أصبحت نقاط الاتصال الشخصية المشتركة مثيرة للقلق بالنسبة للبلدان. وشملت تلك العملات المادية، والتي يتم تداولها باستمرار.

ظهرت العملات الرقمية للبنوك المركزية أيضًا كموضوع ساخن في عام ٢٠٢٠. حيث طرح عدد كبير من دول العالم مثل هذا الأصل الرقمي، مع تفاخر الصين باختبار أصولها.

وقالت باش بعد أن شرحت بالتفصيل جوانب مختلفة من مشهد العملات الرقمية للبنوك المركزية العالمية إن "هناك اتجاه خاص بالنرويج وبعض البلدان المجاورة لنا يتمثل في المستوى المنخفض لاستخدام النقد".

كما ذكرت مديرة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصفات البارزة المتاحة في النقد. حيث يظل النقد متاحًا في حالة تعطل أنظمة الدفع الرقمية على سبيل المثال. وقالت إن "النقد هو عملة قانونية يمكن الوصول إليه على نطاق واسع". قد تفقد الدولة بعضًا من هذه الجوانب إذا أصبحت رقمية بالكامل مع العملة الرقمية للبنك المركزي.

وفكرت باش:

"السؤال هو إذا ما كان هناك شيء مهم سيضيع إذا انقرض النقد ولم نقدم العملة الرقمية للبنك المركزي؟ هل أموال البنك المركزي ضرورية للثقة في النظام النقدي؟ هل يمكن أن تقدم العملة الرقمية للبنك المركزي أكثر مما يمكن أن تقدمه النقود، في شكل مجموعة أكبر من الاستخدامات والمزيد من الابتكار؟"

تطرقت باش أيضًا إلى مجموعة من النقاط الأخرى التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بإطلاق النرويج للعملة الرقمية للبنك المركزي. وقالت "إن الإدخال المحتمل للعملة الرقمية للبنك المركزي لا يزال بعيد المنال"، مضيفة:

"إن الافتقار إلى وجه الاستعجال يعكس وجهة نظرنا حتى الآن بأنه لا توجد حاجة ماسة لإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي. وقد يكون لإدخال هذه العملة عواقب وخيمة في عدد من المجالات. يجب أن يكون قرارنا مستنيرًا بشكل جيد."

ولا يزال البنك المركزي النرويجي يدرس العملة الرقمية للبنك المركزي.