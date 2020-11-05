عملة بيتكوين تبلغ أعلى مستوياتها على الإطلاق مقابل الروبل الروسي

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 08:54 مساءً - وسط الارتفاع المستمر في أسواق العملات المشفرة، حققت بيتكوين (BTC) علامة فارقة أخرى من خلال الوصول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق مقابل العملة الوطنية الروسية، الروبل.

ووفقًا لبيانات من موقع كوين غيكو الرائد لتتبع العملات المشفرة، فقد كسرت بيتكوين أعلى مستوى تاريخي آخر مقابل الروبل، متجاوزةً الرقم القياسي السابق الذي كان يبلغ حوالي ١١٥٧٠٠٠ روبل. ووفقًا لكوين غيكو، كانت قيمة بيتكوين تزيد عن ١١٦٠،٠٠٠ اعتبارًا من الساعة ١٦:٠٠ بالتوقيت العالمي المنسق.

مخطط سعر بيتكون مقابل الروبل. المصدر: كوين غيكو

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يأتي الرقم القياسي الجديد لبيتكوين وسط ارتفاع كبير في سوق العملات المشفرة، مع تجاوز بيتكوين ١٤٧٠٠ دولار لأول مرة منذ أوائل يناير ٢٠١٨ في وقتٍ سابق اليوم. يستمر الارتفاع في اكتساب الزخم حيث تتجاوز عملة بيتكوين الآن ١٥٠٠٠ دولار، وفقًا لبيانات من كوين غيكو.

ونظرًا لضعف الروبل مقابل الدولار، فإن الرقم القياسي الجديد لا يعتمد فقط على النمو الهائل لعملة بيتكوين. تم تسجيل أعلى رقم قياسي سابق لسعر بيتكوين مقابل الروبل في عام ٢٠١٧، عندما وصل بيتكوين إلى أعلى مستوى له وهو ٢٠٠٠٠ دولار. في ذلك الوقت، يبلغ دولار الولايات المتحدة حوالي ٥٩ روبل. وبعد انخفاض كبير مقابل الروبل في خضم الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أصبح الدولار الواحد يساوي الآن حوالي ٧٧ روبل.

الروبل الروسي ليس العملة الورقية الوحيدة التي تواجه أعلى مستويات جديدة على الإطلاق في بيتكوين وسط ارتفاع العملة المشفرة المستمر وارتفاع التضخم. فوفقًا لرائد الأعمال ومعلق السوق أليستير ميلن، سجل سعر بيتكوين ارتفاعًا قياسيًا جديدًا في سبع عملات وطنية مثل البرازيل وتركيا والأرجنتين في أكتوبر ٢٠٢٠. وفي ٢٢ أكتوبر، توقع ميلن أن بيتكوين ستصل قريبًا إلى أعلى مستوى جديد مقابل العملات المحلية لروسيا وكولومبيا.