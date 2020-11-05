الرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة FTX يتبرع بمبلغ ٥ ملايين دولار لحملة بايدن

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 12:51 مساءً - تبرع سام بانكمان فرايد، الرئيس التنفيذي لبورصة مشتقات العملات المشفرة FTX ومقرها هونغ كونغ، بمبلغ ٥,٢ ملايين دولار لحملة جو بايدن الرئاسية.

وحسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم ٢٨ أكتوبر، تلقت حملة بايدن الرئاسية ما مجموعه ٧٩,٥ مليون دولار من أكبر ١٠٠ مانح يصفون أنفسهم بأنهم رؤساء تنفيذيون. ويُقال إن بانكمان فرايد هو ثاني أكبر "مساهم كرئيس تنفيذي" للحملة بعد مايكل بلومبرغ، المؤسس المشارك للشركة المالية والإعلامية العملاقة التي تحمل الاسم نفسه، والذي تبرع بمبلغ ٥٦ مليون دولار.

لا تزال المساهمات الرئيسية من قبل الرؤساء التنفيذيين لكلٍ من بايدن والرئيس الحالي دونالد ترامب مجرد قطرة في بحر. حيث جمعت كلتا الحملتين مع داعميهما الخارجيين حوالي ٢,٢ مليار دولار.

وفي حين يعتبر بانكمان فرايد "وافدًا جديد نسبيًا على الإنفاق السياسي"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن FTX انخرطت بالفعل في المجال.

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ففي فبراير ٢٠٢٠، أنشأت FTX عقدًا آجلًا مصممًا للسماح للمتداولين بالمراهنة على إعادة انتخاب ترامب في عام ٢٠٢٠. وينتهي العقد الذي يطلق عليه توكن ترامب، إلى دولار واحد إذا فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠، و٠ دولار إذا خسر. ووفقًا لأحدث البيانات المسجلة، وضع غالبية المتداولين رهاناتهم على "خسارة ترامب". أطلقت FTX بعد ذلك عقدًا آجلًا مشابهًا لمنافس ترامب، بايدن.

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في وقت كتابة المقالة، لا يزال يتم فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مع عدم إعلان فائز حتى الآن.