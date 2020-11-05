سعر بيتكوين يصل إلى ١٤٥٠٠ دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير ٢٠١٨

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 12:51 مساءً - بلغ سعر بيتكوين (BTC) ١٤٥٠٠ دولار لأول مرة منذ أوائل يناير ٢٠١٨ يوم ٥ نوفمبر مع وجود دعم حيوي عند ١٤٠٠٠ دولار.

سعر بيتكوين يحافظ على دعم بقيمة ١٤٠٠٠ دولار

أظهرت بيانات من أسواق كوينتيليغراف وتريدينغ فيو استمرار مكاسب بيتكوين في تداول يوم الخميس، وسط توتر في السوق بشأن نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وفي وقت كتابة المقالة، ظهرت أعلى مستوياتها عند ١٤٥٦٠ دولارًا أمريكيًا في بورصة بيتستامب الرئيسية، مع عودة زوج بيتكوين مقابل الدولار لاحقًا للتقلب حول ١٤٥٠٠ دولار وسط ظروف متقلبة.

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم. المصدر: تريدينغ فيو

بلغت المكاسب اليومية للزوج ٦,٥٪ حيث أنتجت الاضطرابات الانتخابية مكاسب قوية لكل من بيتكوين والذهب كملاذ آمن تقليدي.

وفي الوقت نفسه، حدد محلل أسواق كوينتيليغراف "كيث وارينغ" مستوى مقاومة حرجًا للتغلب عليه من أجل إغلاق مسار بيتكوين بشكل أعلى.

"في انتظار تجاوز بيتكوين لمستوى ١٤٤٠٠ دولار أو رفضه. بالنسبة لي، هذا هو المستوى الذي يجب تجاوزه قبل أن يصل السعر إلى ١٧ ألف دولار بشكل واضح نسبيًا". Advertisements

ومع ذلك، يبدو أن المقاومة الرئيسية التالية الآن توجد عند ١٤٥٠٠ دولار، حسبما يمكن رؤيته في خريطة الحرارة في سجل الطلبات أدناه.

خريطة حرارة سجل الطلبات تظهر مقاومة ١٤٥٠٠ دولار. المصدر: تنسور تشارتس

كما غرد المتداول الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي "The Moon" في وقتٍ سابق اليوم قائلًا: "هناك شيء أشاهده هنا على الإطار الزمني لمدة ساعة واحدة على مخطط بيتكوين"، متابعًا:

"إذا تجاوز السعر مستوى ١٤٥٠٠ دولار، فيمكننا رؤية شمعة ضخمة أخرى في الاتجاه الصعودي."

حسبما أفاد كوينتيليغراف، اتفق المحللون على نطاق واسع على أن بيتكوين ستكون في خط لتحقيق مكاسب كبيرة إذا انقلب مستوى ١٤٠٠٠ دولار من المقاومة إلى الدعم.

كان المستوى قد ظل ثابتًا منذ الأيام الأولى من عام ٢٠١٨ - بعد أن وصل زوج بيتكوين مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار - وأصبح مستوى المقاومة الذي توج موجة ارتفاع بيتكوين عام ٢٠١٩.