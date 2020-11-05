بيتفيوري تُنشئ شراكة لتعدين العملات الرقمية كخدمة لترقية مركز بيانات النرويج بقيمة ٣٥ مليون دولار

تام شمس - الخميس 5 نوفمبر 2020 02:51 صباحاً - أقامت شركة تعدين العملات المشفرة بيتفيوري شراكة مع شركة أسهم خاصة تسمح لها بتحديث بنيتها التحتية القائمة على بلوكتشين والتي تبلغ قيمتها ٣٥ مليون دولار في النرويج.

ووفقًا لإعلان بتاريخ ٢ نوفمبر من ليان غروب ومقرها لوكسمبورغ، أطلقت الشركة تعدين العملات الرقمية كخدمة (MaaS)، من خلال الشراكة مع بيتفيوري. وكجزء من الترتيب، ستساهم ليان غروب في ترقية كاملة للبنية التحتية الحالية لبيتفيوري، والتي تتكون من مركز بيانات كبير في النرويج.

افتتحت بيتفيوري عمليات تعدين العملات المشفرة بالقرب من بلدة مو آي رنا في عام ٢٠١٨. ويقال إن مركز البيانات الذي تبلغ طاقته ٤٢ ميغاوات يعمل بالفعل بنسبة ١٠٠٪ من الطاقة المتجددة. وقد صرحت مجموعة ليان أن بلوك بوكسز المبرد بالهواء - وهو جهاز تعدين العملات المشفرة من بيتفيوري - سيتم تثبيته بالكامل "في الأشهر المقبلة".

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حيث صرح فيورينزو مانجانييلو، الشريك المؤسس لمجموعة ليان غروب، قائلًا: "سيكون هذا أحد الأصول الأكثر كفاءة في السوق". "تعتمد عملية التعدين المربحة على نفقات شهرية منخفضة وثابتة، والتي توفرها النرويج من خلال سجلها الحافل في انخفاض أسعار الكهرباء."

أعلنت شركة تعدين العملات المشفرة أنها تلقت موافقة حكومية على مشروع البنية التحتية بلوكتشين بقيمة ٣٥ مليون دولار في مارس ٢٠١٨. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أعلنت بيتفيوري أنها ستفتح الشركة أمام الاستثمار المؤسسي عن طريق السماح للمكاتب العائلية والصناديق الأخرى بالاستثمار في تعدين بيتكوين (BTC).

بالإضافة إلى النرويج، تمتلك بيتفيوري مراكز بيانات مماثلة قادرة على تعدين العملات المشفرة الموجودة في كندا وأيسلندا وآسيا الوسطى، مع إمكانية الوصول إلى أسعار الكهرباء بحوالي ٠,٠٣ دولار لكل كيلوواط ساعة وأقل. وقد صرحت مجموعة ليان بأنها "ستوسع نطاق عمليات مماثلة في كندا" في عام ٢٠٢١.